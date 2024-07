Így viszi háborúba az embert a mesterséges intelligencia

Nyitókép: MTI / EPA / Orosz védelmi minisztérium

Július második hetében az ukrán légvédelem nem tudott hatékonyan fellépni az alacsonyan, a föld felett 50 méterrel haladó orosz rakéták ellen. Majdnem egy tucat H-101-es rakéta csapódott be Kijevben, az egyik találat egy gyermek­kórházat ért. A súlyos támadásban legalább 41 ember vesztette életét, és 150-en sérültek meg.

A gyorsabb harc és a kevesebb szünet megnehezíti a fegyverszüneti tárgyalások megkötését vagy az eszkaláció megállítását”

Az amerikai Institute for the Study of War (ISW) ezen incidens kapcsán kiadott jelentése szerint ahhoz, hogy az orosz rakétákat ilyen magasságban lelőjék, finomhangolni kellene a légvédelmi rendszert. Az oroszok általában hatékonyan kihasználják az ukrán légvédelemben keletkező hiányosságokat, és ennek megfelelően szervezik támadásaikat. Az ehhez hasonló új taktikák idő előtti felderítésében, a reagálás hatékonyságának javításában vagy akár a megelőzés terén is bevethető ma már a mesterséges intelligencia – és ez alaposan átalakítja a hadviselést.