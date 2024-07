Durva: tízből hat zöldenergia-projekt nem jut túl a tervezési szakaszon

A zöldátmenet és a politikai szándékok

A brit Konzervatívok célul tűzték ki, hogy 2035-re dekarbonizálják az országos elektromos hálózatot, míg a Munkáspárt 2030-ra tervezi ezt elérni. Ennek érdekében természetesen mindkét párt ígéretet tett a tervezési rendszer egyszerűsítésére, ha július 4-én megnyerik a választásokat.

A Munkáspárt a kampány során be is jelentette, hogy frissíteni fogja a tervezési-engedélyeztetési rendszert, és további munkaerőt vesz fel a folyamatok gyorsítására. Mi több: a választási kampányának központi elemévé tette az energiapolitikát. Ezen belül ígéretet tett egy állami tulajdonú vállalat, a Great British Energy létrehozására. Ahogy említettük,

célul tűzték, hogy 2030-ra megduplázzák a szárazföldi, megnégyszerezzék a tengeri szél- és megháromszorozzák a naperőművek kapacitását,

A végső cél ezzel elérni, hogy teljesüljön az Egyesült Királyság nettó zeró vállalása 2050-re. Ugyanakkor a Munkáspártot februárban azzal vádolták, hogy letért a helyes útról, amikor elvetette azt a korábbi tervét, amely szerint kormányra lépése esetén évente 28 milliárd fontot fektet be a zöldenergiába.

Lucy Dolton, a Cornwall Insight szakértője így fogalmaz: a hálózatra csatlakozásra váró projektek összes kapacitása jelenleg jóval meghaladja azt a szintet, ami a nettó zéró kibocsátás eléréséhez szükséges. Azonban, tekintettel a projektek engedélyezési és hálózati csatlakozási folyamatának hosszúságára, valamint a sok sikertelen terv nagy arányára, a ténylegesen csatlakozó kapacitás valószínűleg sokkal alacsonyabb lesz, mint amit a jelenlegi projektek száma sugall.

A kampány során a Munkáspárt azt ígérte, hogy a megújulóenergia-fejlesztések viszonylag szerény „felpörgetése” is jelentős különbséget hoz. Ezzel összhangban áll, hogy a Friends of the Earth és az Exeteri Egyetem idei kutatása szerint Anglia 13-szor több megújuló energiát tudna termelni, mint jelenleg, miközben a területének kevesebb mint 3 százalékát használná fel – von konklúziót a The Guardian anyaga.