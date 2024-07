Az építőipar a második negyedévben is hozzájárult a gazdasági növekedéshez

Molnár Dániel, a Makronóm Intézet senior elemzőjének kommentárja

Májusban az építményfőcsoportok közül elsősorban az épületek építése húzta az ágazatot, itt 11,2 százalékos volumennövekedést regisztrált a KSH. Ebbe a kategóriába nagyobb részben a vállalati szféra, illetve a lakossági fejlesztések tartoznak, vagyis az építőipar kedvező teljesítményét májusban a versenyszféra aktivitása eredményezte. Az egyéb építmények esetében csak kismértékű, 1,1 százalékos volt a bővülés üteme az év ötödik hónapjában. Ide nagyrészt a költségvetési területhez kapcsolódó projektek tartoznak.

Az új szerződések száma ugyan mérséklődött, de így is meghaladja a tavalyi arányt

Vegyes képet mutatnak az ágazat jövőjét illetően a rendelési adatok. A megkötött új szerződések volumene kismértékű csökkenést mutatott, ezen belül ugyanakkor eltérő folyamatok látszódnak. Az épületek építésére vonatkozóan 5,0 százalékkal nőtt a megkötött kontraktusok volumene, miközben az egyéb építményekre vonatkozóan 9,0 százalékos volt a mérséklődés.

Az új szerződések csökkenése ellenére az építőipar hó végi szerződésállománya 6,0 százalékkal meghaladta megelőző évi szintjét,

ezen belül az épületek építésére 2,5, míg az egyéb építményekre vonatkozóan 9,3 százalékos emelkedés adódott.

A vállalati szféra húzza az ágazatot

Az adatok összességében azt jelzik, hogy az építőipari termelés továbbra is jelentős volatilitást mutat hónapról hónapra, ugyanakkor már látható egy felívelő trend. Ezt elsősorban a vállalati szférához köthető beruházások húzzák úgy a termelési, mint a szerződési oldalról. Az április-májusi adatok már előrevetítik, hogy – hasonlóan az első negyedévhez – az építőipar a második negyedévben is támogatta a gazdasági növekedést. Erre a gazdaság egésze szempontjából is szükség van, tekintve, hogy

az építőipar jelentős mértékben beágyazódott a gazdaság működésébe, komoly keresletet teremt például az iparban is, így pedig az ágazat fellendülése a gazdaság széles rétegeiben fejti ki kedvező hatását.

