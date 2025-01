Újraindult a Vidéki Otthonfelújítási Program – nemcsak a családok járhatnak vele jól

Nagy kamatfizetés jön

Az építőipar ezen szegmensének kilátásait azonban nem csak a Vidéki Otthonfelújítási Program javítja. A 21 pontos Új Gazdaságpolitikai Akcióterv más elemei is várhatóan elsősorban a lakásfelújításokat segítik elő, az idei évben a Széchenyi-pihenőkártyára érkező juttatások 50 százaléka lakásfelújítási célzattal is igénybe vehető, miközben az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások felhasználhatósága is várhatóan nagyobb hányadban összpontosul a felújításokra. A jövedelmi helyzet javulása mellett további idei változás, ami szintén a lakásfelújításokban csapódhat le, hogy kormányzati bejelentések szerint a lakossági állampapírok után a költségvetés az idén nagyságrendileg 1700 milliárd forintot fizet ki a háztartásoknak kamat formájában.

Az MNB legutóbbi felmérése szerint a háztartások a kamatok 48 százalékát ismételten állampapírba, további 12 százalékát más pénzügyi eszközbe kívánják újrabefektetni. Viszont a válaszadók 19 százaléka nagyobb összegű kiadásokhoz szeretné azt felhasználni, és ebben döntő súlya lehet a lakáscélú igénybevételnek, akár kombinálva a különböző támogatási programokkal.

Címlapfotó: MTI/Czeglédi Zsolt



