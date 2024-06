Kamatdöntés után: bizonytalanok az amerikai inflációs kilátások

Molnár Dániel, a Makronóm Intézet senior makrogazdasági elemzőjének kommentárja.

Nem okozott meglepetést a Fed a mai kamatdöntésével, a piacok is az 5,25–5,5 százalékos sávban lévő irányadó kamat tartására számítottak. Ugyanakkor a jegybank dolgát leginkább az infláció alakulása nehezíti. Májusban ugyan az amerikai áremelkedési ütem az ottani elemzők által várt 3,4 százalék helyett csak 3,3 lett, miközben havi bázison is stagnáltak az árak, ez az ütem azonban érdemben még mindig magasabb, mint a Fed 2 százalékos inflációs célja.

A pénzromlási ütem kapcsán hónapok óta érdemben 3 százalék felett alakuló adatok érkeznek, ami azt jelzi, hogy

Amerikában a rendkívül szigorú kamatkondíciók ellenére sem sikerült még leküzdeni teljes mértékben az áremelkedést, ami így nem teszi lehetővé a kamatok csökkentését.

És habár a havi ráták most már hónapok óta kedvező irányba mutatnak, a közleményében a Fed is kiemeli, hogy további információkra van szüksége annak érdekében, hogy meg tudja ítélni, tényleg közelít-e a pénzromlás a jegybanki célhoz.

Tovább nehezíti a Fed dolgát, hogy az USA munkaerőpiaca továbbra is erős, májusban ismét a vártnál több nem mezőgazdasági munkahely jött létre, ami a magas gazdasági aktivitás miatt inflációs veszélyt hordoz magában. Ez, kiegészülve az alacsony munkanélküliséggel, a Fed másik céljával, szintén kivárásra sarkallja az amerikai döntéshozókat.

A Fed növekedési várakozásai

A júniusi kamatdöntéssel párhuzamosan a Fed publikálta legfrissebb előrejelzését is. A jegybank nem módosított a növekedési várakozásain, az idei évre továbbra is 2,1 százalékos bővülést vár, amely jövőre és 2026-ban 2 százalékra csökkenhet. Ezzel szemben a Fed az inflációs prognózist felfelé módosította, ami indokolja a közlemény szigorúbb hangnemét is.

A korábbi 2,4 helyett 2,6 százalékos áremelkedést valószínűsítenek Amerikában, amely 2025-ben 2,3 százalékra lassulhat és csak 2026-ban érheti el a 2 százalékos jegybanki célt.

Az alapkamat év végi kilátásai

A befektetők figyelme ugyanakkor most leginkább a dot-plotra irányult, amely megmutatja, hogy a jegybanki döntéshozók hova várják az idei év végére az alapkamatot. A tavalyi év végén még 3 kamatvágást valószínűsítettek, míg most a medián döntéshozó már csak 1-et jelez, 8 jegybankár vár 2 kamatcsökkentést, 7 csupán egyet, míg 4 döntéshozó szerint csak jövőre kezdődhet meg a kamatcsökkentési ciklus.