Unatkozik? Vásároljon gepárdot!

A közösségi hálók váltak az online gepárdkereskedelem központjává, ahol a gepárdokat háziállatként árulják. Ez a fő megállapítása a Traffic nevű, a vadon élő állatok kereskedelmét megfigyelő hálózat legújabb, idén januárban közzétett jelentésének, amelyet a Mail & Guardian dél-afrikai hetilap ismertetett.

Mindössze hat hónap alatt,

2022 októbere és 2023 márciusa között a szervezet 222 internetes linket azonosított, amely a gepárdkereskedelemhez vagy egzotikus háziállatként való használatukhoz kapcsolódott.

Ezek 70 százaléka különböző közösségi hálózatokon megnyitott fiókokhoz vezetett, és csaknem felük egyértelmű szándékot mutatott az állatok eladására.

Ez riasztó tendencia a Traffic szerint, amely úgy vélte, hogy a jelenség „még nagyobb nyomást gyakorol egy egzotikus ragadozóra, amely már így is veszélyben van”. A gepárdok a „sebezhető” kategóriába és a leginkább veszélyeztetett nagymacskák közé tartoznak, főként a természetes élőhelyük eltűnése miatt. A vadonban már csak hatezer felnőtt példány él.

Az Öböl menti államokból kerülnek ki a vevők

A vadon élő gepárdok kereskedelme az egyes országoknak kiosztott éves kvótákon kívül tilos. Vannak azonban arra utaló jelek, hogy az interneten háziállatként vásárolt állatok illegális importból vagy titkos tenyésztésből származhatnak. Egy biztos: a jelenség néhány évvel ezelőtti felbukkanása óta a kereskedelem mára sokkal diszkrétebbé vált.

„Úgy tűnik, hogy az eladók nagyobb erőfeszítéseket tesznek az anonimitás megőrzése érdekében: több felhasználói profilt hoznak létre, szigorúbb titoktartási beállításokat használnak és gondosan kerülik a potenciálisan terhelő tranzakciónyelvezetet” – mutatott rá a Traffic. A szervezet szerint Bahrein, Kuvait, Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek és Jemen a piac fő szereplője.

Nagyra nőtt cicusok

Kuvaitban a gazdag családok még mindig több helyen háziállatként tartanak gepárdot, amelyek valamilyen úton csak eljutnak az olajmonarchiákba. Jó eséllyel százszámra csempészik ki a vadállatokat Afrikából.

A gepárdok, ezek a szélvészgyorsasággal futó afrikai állatok főként Etiópia, Szomália és Észak-Kenya szavannás vidékein élnek. De mi közük a másik földrészen található, az ezektől igencsak messze lévő Kuvaithoz? Annyi, hogy arrafelé továbbra is nagy divat a vadállatok tartása, amelyek nemcsak házőrzőnek kiválók, hanem növelik a tulajdonos presztízsét is. A Le Figaro francia napilap egyik korábbi számában riportot közölt a gepárdpiacról. A tudósítója Kuvaitban felkeresett jó pár gepárdtulajdonost, akik mindenfajta köntörfalazás nélkül beszámoltak arról, hogy miként jutottak a vadállatokhoz.

Egy háromemeletes kuvaiti villában az egész pinceszinten két gepárd „él”. A 32 éves tulajdonosnő így mesélte el három évvel ezelőtti „beszerzésüket”:

Ők az én bébijeim, valószínűleg jobban szeretném őket, mint a gyermekeimet, ha Allah megáldott volna velük

– mutatta be a 80 centiméteres magasságú vadállatokat. – Először macskáim voltak, aztán kutyáim, de valami mindig a nagyobbakhoz vonzott. Tigriseket akartam, de aztán meggyőztek, hogy azok túl sok helyet foglalnak el a kanapén tévénézés közben. Aztán adódott a lehetőség arra, hogy gepárdokat fogadjak örökbe.”

Csak Kuvaitban ötszázan vannak

Az állatvédő szervezetek becslései szerint csupán Kuvaitban vagy ötszáz gepárd él háziállatként, és háromszáz körül van azoknak a száma, amelyek illegálisan „átutaznak” az országon, és más arab államban találnak gazdára.

Ezeket az interneten lehetett rendelni, a tulajdonoshoz pedig repülővel szállították az állatokat. Természetesen ekkor még kiskölykök voltak, így a feladónak elég volt ráírnia a dobozra, hogy „macskák”. Macska ez is, csak ha megnő, kicsit nagyobb. Helyi pénzben úgy hatszázezer forint az ára annak, hogy a vámosok ne nagyon firtassák a „cicák” származását.

Persze van, aki nem akar ennyi pénzt áldozni a házi kedvencekre. Egy férfi elmondta, hogy ő maga ment el értük repülővel Szomáliába. A „macska” feliratú doboz itt is bevált. A cicusokat előbb kicsit elkábította, majd a háború dúlta Jemenen át, Szaúd-Arábia érintésével, hazahozta az állatokat. Sehol sem akadékoskodtak a határőrök és a vámosok.

Mit esznek?

Felmerült a kérdés, hogy mivel eteti a tulajdonosnő a nagymacskákat, és hol tudja futtatni őket, hiszen erre aztán nagy az igényük. Elmondása szerint a hentesnél mindig talál nyesedéket, de ha jó akar lenni hozzájuk, akkor csokit ad nekik. „Vagy multivitaminos macskaeledelt, azt imádják. És a vérkeringés miatt fagylaltot is kapnak” – dicsekedett a gazda, aki elmondta azt is, hogy a mozgásra sajnos nincs elég hely. Ugyanis amióta elkészült a kuvaiti törvény a nagyvadak tartásáról, kint bármikor elkaphatják őket.

Merthogy nem csak gepárdot tartanak Kuvaitban. A közelmúltban a helyi állatkert nagymacskarészlegének vezetőjét felkereste egy pásztor, hogy nem szabadult-e ki valami fenevad, mert a kecskéi közül néhányat széttéptek. A szakértő megnézte a tetemeket, és afrikai párduc harapásnyomait vélte felfedezni az elhullott állatokon.

Elkobozták a vadállatfarmot

Nyilván valahonnan megszökött, vagy egyszerűen kicsapták az utcára. Egy amerikai állatvédő szervezet statisztikája szerint az elmúlt évtizedben az egész világon vadállattámadás következtében 75 ember vesztette életét, a sérültek száma pedig meghaladta az ezerhatszázat. Ebből 21 olyan esetet rögzítettek, amikor háziállatként tartott oroszlán, tigris, jaguár, párduc, gepárd volt a „gyilkos”.

Kuvaitban 2014 végén is volt egy hasonló eset: egy Fülöp-szigeteki szolgálólány az oroszlán takaróját igazgatta, amikor a vadállat játék közben ejtett rajta halálos sebet. A ház ura néhány hónapra börtönbe ment, és elkobozták tőle a hét oroszlánját, egy tigrisét és egy párducát.

Azóta már Kuvaitban is törvény tiltja az egzotikus állatok beszerzését és tartását. De – mint a Traffic beszámolójából is kiderült – hiába a törvény szigora, az Öböl menti olajmonarchiákban továbbra is előszeretettel tartanak házi kedvencekként vadállatokat.

