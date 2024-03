Pesszimisták a nagyvilág üzleti nagyágyúi

1. ábra – A Makronóm Intézet bizalmi hőtérképe (eltérés a hosszú távú átlagtól; zöld = jobb, piros = rosszabb)

Amennyiben az említett indikátorok havi alapú változását tekintjük, már némileg örvendetesebb képpel találkozhatunk: az Egyesült Államokban és Kínában egyértelműen javult a feldolgozóipari és az általános üzleti hangulat, a visegrádi országok pedig vegyes képet mutatnak e tekintetben. Az eurózónában megtorpant az előző hónapok kedvező folyamata, emellett Magyarországon is csökkent az ipari és építőipari bizalom.

2. ábra – A Makronóm Intézet bizalmi hőtérképe (változás az előző hónaphoz képest; zöld = jobb, piros = rosszabb)

A Sentix mérései alapján februárban az Egyesült Államok, az euróövezet, Kelet-Európa és a teljes világgazdasági átlag kapcsán is javuló általános üzleti hangulatról beszélhetünk, azonban Németország már november óta folyamatosan romló értékeket produkál. A gyengébb német eredmények valószínűleg kedvezőtlenül fognak hatni az euróövezet, illetve Kelet-Európa befektetői hangulatára is, azonban a Sentix adataiban ennek még nem látszanak a nyomai.

3. ábra – A Sentix gazdasági index alakulása (2020. január – 2024. február)

A német üzleti hangulatot vizsgáló Ifo index januári értékei is alulmúlták az előzetes szakértői várakozásokat: a szolgáltató szektor, a kereskedelem és az építőipar kapcsán is folyamatosan romló adatokról beszélhetünk. Mindezek alapján jelenleg a német gazdaságnak komoly recessziós kockázatai vannak. Ez többek között azért is aggályos, mert Németország az elsődleges külkereskedelmi partnere Magyarországnak, és elengedetlenül fontos felvevőpiacát jelenti a hazai vállalkozások termékeinek, szolgáltatásainak.

4. ábra – Ifo index alakulása gazdasági szektoronként, 2024. január

Címlapfotó: Shutterstock