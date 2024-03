A német hadsereg még mindig Európa csövese

Mi lesz, ha elfogy a pénz?

A jelentés ismertetésével szinte egy időben szólalt meg a Bundeswehr katonai szakszervezetének elnöke, aki szintén a lesújtó állapotokról beszélt. André Wüstner ezredes szerint a hadsereg modernizálására tett erőfeszítések eddig nem jártak eredménnyel. „Súlyos problémáink vannak a fegyveres erők minden területén” – mondta, hangsúlyozva:

a helyzet annyira aggasztó, hogy a Bundeswehr jelenleg egyetlen dandárt sem tudna kiállítani, amely képes lenne hatékonyan harcolni egy háborús helyzetben.

Az ezredes szintén az azonnali és tetemes befektetések elindítását szorgalmazta, hozzátéve, hogy az idei esztendőben kulcsfontosságú változásoknak kell végre bekövetkeznie.

A pénzkérdés változatlanul óriási probléma: a Bundeswehrt annyira elhanyagolták az elmúlt évtizedekben (gyakorlatilag a vasfüggöny lebontása óta), hogy a GDP-arányos védelmi büdzsé-növelés és a 100 milliárdos hitel is kevésnek tűnik a hatékony és gyors fejlesztéshez. A hiányt súlyosbítja, hogy a hadsereg bürokratikus rendszere a végletekig lelassítja a folyamatot, így a még meglévő összegeket sem tudják hatékony amortizációlassításra fordítani. A Högl-jelentés szerint csak az infrastruktúra területén 7000 különböző projektbe mintegy 50 milliárd eurót kellene sürgősen beletolni, ám a bürokratikus gépezet mindössze évi 1,3 milliárd eurónyi fejlesztést képes kezelni. Boris Pistorius német védelmi miniszter hivatalba lépése után kijelentette: egyik legfontosabb feladatának tekinti a bürokrácia felszámolását. A jelek szerint eddig nem birkózott meg a saját magára kiosztott munkával.

Továbbra is kérdéses, mi fog történni 2027-ben, amikor elfogy a 100 milliárdos haderőfejlesztési alapból a pénz. A jelenlegi vezetés (Lindner pénzügyminiszterrel az élen) hallani sem akar újabb adósságcsomagról, Pistorius tehát már most elkezdett egyezkedni a kormánykoalíción belül a költségvetési átcsoportosításokról. Legjobb esetben is süket fülekre talált: egyetlen tárca sem hajlandó belemenni saját programjának büdzsécsökkentésébe: a zöldek ragaszkodnak energiaátállási terveikhez, a szabaddemokraták pedig egy centet sem hajlandóak átengedni a szociális elképzeléseikre ígért összegekből.

Nehéz időszak elé néz a védelmi miniszter.

***

Kapcsolódó: