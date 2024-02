Az eladósodás kikezdheti az USA világhatalmi helyzetét

Santo Martin és Bácsi Attila írása a Mandiner hetilapban.

A globális államadósság a világgazdaság növekedésénél gyorsabb ütemben emelkedik: 2023 végére elérte a 97,1 billió dollárt, 2019-hez képest 40 százalékos volt a növekedés. A trend folytatódik, és a Nemzetközi Valutaalap (IMF) szerint a globális államadósság 2028-ra meghaladja a világ bruttó gazdasági össztermékét is. A három legnagyobb tartozást felhalmozó ország, az Egyesült Államok, Kína és Japán a világ teljes államadósságának több mint 60 százalékát birtokolja. A 34 billió dolláros amerikai tartozás toronymagasan a legnagyobb, ráadásul egyre növekszik, ennek a következményeit pedig a világ többi, kevéssé eladósodott országa is meg­érzi. Az USA-nak a bruttó hazai össztermékhez (GDP) viszonyított adósságrátája is az egyik legnagyobb a fejlett világban, a 123 százalék feletti szintet csak Japán, Szingapúr, Görögország és Olaszország múlja felül.