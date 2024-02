A nyugati politikusok Oroszország–NATO háborúval riogatnak, miközben az emberek egészen mástól félnek

A még több segélyhez és fegyverszállításhoz már kevés a könyörgés, még Zelenszkij kéregető körútjainak a fénye is elhomályosodott. Az új ötlet a világháborús riogatás lett. A mainstream sajtó igyekszik úgy tálalni az apokaliptikus víziókat, mintha valóban küszöbön állna a megvalósulásuk, nem győzve hangsúlyozni, hogy ezeket miniszterek és kormányfők állítják aggódva, tehát biztosan igazak.

A háttérben egy közös EU-s védelmi költségvetés, a hadiipar minden eddigit felülíró csúcsra pörgetése, a közös fegyvervásárlások és a NATO blokkosodása áll. Teljesen jogosan. A magyarázattal van a probléma. Veszélyes vizekre merészkedtek a hangoztatói.

Legutóbb Dánia védelmi minisztere kezdett ijesztgetni Oroszország várható NATO elleni támadásával. Három-öt évet saccolt ennek bekövetkeztére, hasonlóan kollégáihoz, akik előtte már elkezdték vetíteni ugyanezt a filmet. Troels Lund Poulsen szerint ezt vadonatúj információk támasztják alá – ugyanakkor a többiekhez hasonlóan ő sem árult el semmit, milyen információk ezek pontosan.

Svédországban is tetőfokára hágott a háborús kedv, a riogatás annyira jól sikerült, hogy a lakosság pánikvásárlásba kezdett, így a kormánynak kellett nyugalomra intenie mindenkit, mondván, lehet, hogy eltúlozta egy kicsit a dolgot. Norvégiában a hadsereg parancsnoka szintén 2-3 évet adott az országnak arra, hogy felkészüljön Putyin óriási támadására. Észtország nem aprózta el, hanem már meg is kezdte egy bunkerekkel tarkított védelmi vonal kiépítését az orosz határon. Lettország előrántotta a kötelező katonai szolgálatra vonatkozó szabálygyűjteményt, Litvánia pedig éppen most írja azt. A brit védelmi tárca egyelőre elutasítja a sorkatonaság gondolatát, de egy erős polgári, tartalékos hadseregben gondolkodik. A leghiggadtabb talán a német védelmi miniszter volt eddig, de ő is csak azért, mert ő 5-8 évre tette az orosz támadás várható időpontját. A belga hadsereg főparancsnoka szerint Oroszország következő célpontjai Moldova és a balti államok lehetnek, majd sokat sejtetően megemlítette azt a tényt indoklásként, amit eddig is mindenki tudott: „úgy látjuk, Oroszország átállt a hadigazdaságra”.

Ebben azért semmi meglepő nincsen, egyfelől a gazdaságot éppen a hadiipar rántotta ki a kátyúból, másfelől logikus lépés egy agyonszankcionált országtól, amely (nyugati vélemények szerint is) az egész Nyugat ellen vív háborút. Az orosz katonai kiadások az idén elérik a GDP 7,1 százalékát – ez az, ami a NATO-tagállamok zömének még 2 százalékos szinten sem sikerül, és ez az, amin most mindenki változtatni szeretne, és pontosan ez az, ami miatt Trump annak idején összerúgta a port a szerinte az USA emlőjén élősködő európai tagországokkal.

Eltájolva

A világháborús rettegtetés kis csomagját már minden háborúpárti ország gondosan összekészítette a müncheni konferenciára – maga a házigazda is. Az irány azonban nem feltétlenül tükrözi a biztonságpolitikai kihívások valódi természetét. Ami azt illeti, míg a kormányok csúcssebességre kapcsoltak egy orosz támadás és a harmadik világháború kitörési lehetőségének sötét és kapkodó (eddig azonban tényeket nélkülöző) kommunikációjában, az országok lakossága külön-külön egészen más kihívásokat jelöl meg prioritásként.

A müncheni biztonságpolitikai konferencia szervezői minden évben elkészítik a G7-es és a BRICS-országok körében végzett közvélemény-kutatást, amely kifejezetten arra irányul, hogy képet kapjanak: mely lehetséges konfliktusok miatt aggódnak egy-egy államban, illetve lehet-e ezek alapján valamilyen rangsort felállítani. 2022-ben a versenyt Oroszország nyerte, pedig akkor még nem is volt világháborús kommunikáció: a háború első évében még mindenki a hatása alatt volt az orosz agresszió újdonságának – és természetesen a véleménybefolyásolás hatásosságának.

Idén azonban nem az Oroszországot mindenért felelőssé tévő országok javára billent a mérleg nyelve. A mostani index összeállítói maguk is meglepődtek az eredményen. A Moszkva által jelentett fenyegetés ugyanis összesítésben lecsúszott a negyedik helyre. Ebbe beleértendő az energiaellátási zavarok miatti hibáztatás és egy esetleges atomháború orosz kirobbantása is. Míg 2022-ben a G7-országok egyöntetűen Oroszországot tartották a globális biztonság legfőbb veszélyforrásának, a tavaly év végén készült felmérés szerint ma már csak Japánban és Nagy-Britanniában vélekednek így. Meglepő, de az egyre puskaporosabb hangulatban lévő Olaf Scholz háborúpárti retorikája ellenére (vagy talán éppen azért)

a német állampolgárok a hetedik helyre sorolták az Oroszország által jelentett lehetséges biztonsági kockázatot. Az olaszok még ennyire sem méltatták Putyint, náluk a tizenkettedik kockázati tényező lett a Kreml politikája.

Akkor mi az, amitől jelenleg leginkább félnek az európai emberek? A válasz cseppet sem meglepő: a háború vagy az éghajlatváltozás miatti tömeges migrációtól, illetve a radikális iszlamizmustól. Kínában és az Egyesült Államokban a kibertámadásoktól tartanak a legjobban, de a klímaváltozás miatti aggodalom is megelőzi Oroszországot a listán.