Megjósolná a mesterséges intelligencia, mikor halunk meg

Szeretné megtudni, hogy mikor fog meghalni? Erre a kérdésre sokan valószínűleg nemmel válaszolnának. A The Washington Post minapi cikke azonban arról számolt be, hogy bármennyire is ágálunk ellene, már erre is van lehetőség. A dán és amerikai tudósok valamivel emészthetőbb elnevezést találtak a találmányuknak, mint a rémisztő halál- vagy sorskalkulátor, az ugyancsak terjengősre sikeredett név így hangzik: „az életesemények sorozatainak felhasználása az emberi sorsok előrejelzésére”.

A múlt hónap végén a Nature Computational Science folyóiratban megjelent írás összegezte az elért eredményeket. A cikk „azonnal a leghíresebb dán elmélkedéssé vált a halandóságról a »lenni vagy nem lenni' óta«” – ezzel a poénnal próbálta meg lazábbra venni a témát a washingtoni lap.