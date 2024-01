Brit külügyminiszter: gazdagok vagyunk, finanszírozzuk Ukrajnát a győzelemig!

Forró válasz egy hűvös brittől

Cameron természetesen szintén beszaladt a csőbe az orosz zárolt vagyon ügyében. Kallashoz hasonlóan (kísértetiesen hasonlóan) azzal érvelt, hogy mivel a pénzek eleve be vannak fagyasztva, miért ne lehetne kisajátítani és az ukrán újjáépítésre fordítani? Mint mondta, Oroszországnak így is, úgy is háborús jóvátételt kell fizetnie a konfliktus lezárása után (amelyet természetesen nem nyerhet meg), miért kellene tehát addig várni a pénzének elköltésével?

„A világ megváltozott, és nekünk is változnunk kell vele. Innovatív gondolkodásra van szükségünk” – sóhajtott a brit külügyminiszter, arra utalva, hogy az orosz vagyon elkobzása tökéletesen ellentmondana a nemzetközi jognak, valamint a pénzbiztonsági alapelveknek – ahogyan arra az Európai Központi Bank egyre kétségbeesettebben igyekszik felhívni a figyelmet.

Cameron ugyanakkor azt is elkotyogta: egyelőre fogalma sincs, hogyan lehetne kivitelezni a szankcionált orosz összegek elköltését, de a maga részéről keményen gondolkodik, ahogyan a G7 többi tagja is, ezért biztos benne, hogy hamarosan előrelépés lesz az ügyben (amelyben immár két éve nem történt előrelépés).

