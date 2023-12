Jó hír: 7,9 százalékra csökkent a drágulás üteme – szakértői elemzés

több élelmiszer esetében jelentettek be jelentősebb árcsökkentéseket, továbbá az élelmiszerárak emelkedését a visszaeső kereslet is fékezi. Ezenkívül a kiskereskedők több esetben elkezdték mérsékelni azon termékek árrését is, amelyekbe beépítették a korábbi árplafonon elszenvedett veszteséget, és ezt az egyelőre a csökkenő kiskereskedelmi forgalom és az éles verseny is indokolja, amit az árfigyelő rendszer bevezetése felerősített.