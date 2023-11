Lesújtó az amerikaiak véleménye Biden gazdasági teljesítményéről

2023. november 15. 12:56

A Financial Times közvélemény-kutatása szerint az amerikaiak 70 százaléka negatívan ítéli meg az elnök gazdaságpolitikáját. Ez most nagyon nem hiányzott az egyébként is egyre idegesebb demokratáknak.

Révész Béla Ákos

A Financial Times és a Michigani Egyetem legújabb közvélemény-kutatása egészen lesújtó képet fest az amerikai elnök gazdasági intézkedéseinek megítéléséről. Az adatok szerint az infláció alapvetően befolyásolta és befolyásolja a „bidenomics”, vagyis a Fehér Ház gazdasági stratégiájával kapcsolatos véleményeket. Az amerikai szavazók mindössze 14 százaléka gondolja úgy, hogy anyagilag jobb helyzetben van, mint Joe Biden hivatalba lépésekor. Ez a szám aggasztó hír a választási küzdelemre készülő elnök és stábja számára, főleg, ha megnézzük az elégedetlenkedők arányát. A szavazók csaknem 70 százaléka véli úgy, hogy Biden gazdaságpolitikája vagy ártott az Egyesült Államok gazdaságának, vagy nem volt rá hatással. 33 százalékuk azt gondolja, hogy az elnök intézkedései kifejezetten ártottak a gazdaságnak, és mindössze 26 százalék válaszolta azt, hogy segített annak. A közvélemény-kutatás során a regisztrált szavazók 40 százaléka nyilatkozott úgy, hogy pozitívan ítéli meg Biden munkáját, míg 59 százalékuk helyteleníti azt. Sötét kilátások Az FT–Michigan közvélemény-kutatásának eredményei nem sokkal az után láttak napvilágot, hogy a The New York Times közzétette a sajátját, amelyből kiderül: a hagyományosan legingadozóbb hat „voksháborús” államból ötben Donald Trump meggyőző fölénnyel nyerne egy választást, amennyiben arra most kerülne sor. Nem véletlen, hogy a demokraták oldalán újra kezdenek felerősödni azok a hangok, amelyek szerint Bident – megítélése okán – le kellene cserélni egy másik jelöltre, akivel esélyesebb lenne választásokat nyerni. Az elnöki stáb egyelőre nem vesz tudomást a negatív kritikákról, és gőzerővel sikertörténetként tálal minden gazdasági intézkedést. Pedig a közvélemény-kutatásból az is kiderült, hogy a Fehér Háznak éppen a hurráoptimista kommunikációval gyűlt meg a gondja. A megkérdezettek 52 százaléka válaszolt úgy, hogy „csak keveset” vagy „semmit” nem hallott arról, mit tesz az elnök a gazdaság javítása érdekében. *** Fotó: MTI/EPA/Alex Wroblewski További cikkeinket, elemzéseinket megtalálják a makronom.hu oldalon.

