Egyetlen ábrán a világ legnagyobb védelmi vállalatai

Az ukrajnai háború kitörésével párhuzamosan a fegyvergyártók megrendelései az egekbe szöktek. Ezt az idei izraeli háború csak fokozta: gyakorlatilag a világ összes országa őrült fegyverkezésbe kezdett, annyira, hogy a védelmi vállalatok szinte mindenhol kapacitáshiánnyal küzdenek.

Utóbbi oka egyrészt az ellátási láncok újbóli megingásának, másrészt a hosszú távú szerződések hiányának köszönhető, ám a Visual Capitalist által kreált infografikát nézve így is bőven volt mit a tejbe aprítani.

A Defense News 2022-es adatai alapján összeállított lista az egyes vállalatok esetében kizárólag a védelmi gyártásból származó bevételt mutatja. Ez azért lényeges, mert több olyan cég is szerepel rajta (például a Boeing), amely nem csak hadiipari gyártással foglalkozik, sőt: az alkotja profiljuk kevésbé nyilvános szegmensét.

Az USA dominanciája

A versenyt természetesen az Egyesült Államok nyerte, nem is gyenge eredménnyel. Az F–35-ösöket is gyártó Lockheed Martin 63,3 milliárd dolláros nyereséggel zárta a tavalyi évet. Az ezüstérmet a nemrég még Raytheon, most RTX néven futó vállalat zsebelte be, amely elsősorban azzal lett a fegyvergyártás iránt annyira nem érdeklődő tömegek előtt is ismert, hogy ő szállított mintegy 7000 darabot az ukrajnai háború első hónapjaiban csodafegyvernek kikiáltott Javelin páncéltörő rendszerekből. Tavalyi kereskedelmét 39,6 milliárd dollárral jutalmazta a piac. A harmadik a B–2 lopakodót is fejlesztő Northrop Grumman lett, amely 32,4 milliárd dollárt kaszált 2022-ben.

Negyedik helyre a kínai AVIC (Aviation Industry Corporation of China) futott be, 31 milliárd dolláros bevételét nem kis részben köszönheti az általa gyártott kínai lopakodó vadásznak, a J–20-nak.

A legjobban teljesítő európai vállalat a brit BAE Systems lett (7. hely), amely tevékenyen részt vesz az AUKUS-szövetség tengeralattjáró-programjában, míg a legtöbbet profitáló EU-s vállalat az olasz Leonardo lett a tizenegyedik a maga 12,9 milliárd dolláros bevételével.

A listán a Magyar Honvédség kiemelt fejlesztését is ellátó „Leopard-szülő” német Rheinmetall a tizenkilencedik (5,1 milliárd dolláros bevétel), az impozáns 25-ös lista utolsó helyén pedig az amerikai General Electric áll 4,4 milliárdos tavalyi profittal.

