Párizs is küzd a kapzsinflációval

Végtelen küzdelem trükkös árdrágítók ellen

A francia Carrefour „zsugorodási" matricákkal gyakorol nyomást a PepsiCóra és más multinacionális beszállítókra, ám a Reuters beszámolója szerint a nevezett cég és más nagy üzletek is felelősek a saját márkás termékeik „összemenésében".

A Carrefour árfigyelmeztetéseket helyezett ki a Lindt csokoládétól a Lipton jeges teáig terjedő termékekre, hogy nyomást gyakoroljon az olyan beszállítókra, mint a Nestlé, a PepsiCo és az Unilever, hogy csökkentsék az áraikat – adta hírül az amerikai CNN hírcsatorna.

Az áruházlánc ezzel a látványos akciójával igyekszik megszerezni a fogyasztók rokonszenvét, miközben a kiskereskedők Párizsban arra készülnek, hogy a hamarosan kezdődő és október 15-ig tartó ártárgyalásokon a legnagyobb márkákkal szembenézzenek.

A Carrefour „megszégyenítő” árfigyelmeztető matricákat ragasztott a trükkösen megdrágított termékekre. A kiskereskedelmi lánc azokat az árucikkeket pécézte ki, amelyeknek a gyártói csökkentették a súlyát vagy a méretét, hogy a nyersanyagárak csökkenése ellenére még nagyobbat kaszálhassanak rajtuk.

„Nyilvánvalóan az a célunk ezeknek a termékeknek a megbélyegzésével, hogy a gyártóknak azt mondhassuk: gondolják át az árpolitikájukat” – fejtette ki Stefen Bompais, a Carrefour ügyfél-kommunikációs igazgatója a brit hírügynökségnek, a Reutersnek adott interjúban.

Alexandre Bompard, a cég vezérigazgatója, aki az FDC francia kiskereskedelmi iparági lobbicsoportot is vezeti, többször is kijelentette, hogy a fogyasztási cikkeket gyártó vállalatok nem működnek együtt a több ezer alapvető élelmiszer árának mérséklésére irányuló erőfeszítésekben, még a nyersanyagköltségek csökkenése ellenére sem. A napokban a Carrefour 26 árucikket jelölt meg franciaországi üzleteiben a következő felirattal: „Ennek a terméknek csökkent a mennyisége vagy a súlya, és ezáltal nőtt a beszállító által megállapított tényleges ára.”

Ebben támogatja őt Bruno Le Maire francia pénzügyminiszter, aki júniusban 75 nagy kiskereskedőt és fogyasztói csoportot hívott be a minisztériumába, hogy árcsökkentésre szólítsa fel őket. A múlt hónapban tartott újabb találkozók után Le Maire azt mondta, hogy az Unilever, a Nestlé és a PepsiCo is azon vállalatok közé tartozik, amelyek nem tartják be az árak korlátozását.

Az üzletlánc szerint a PepsiCo cukormentes, barackízű Lipton jeges teájának palackja 1,5 literről 1,25-re zsugorodott, és literenkénti ára a trükközésekkel összességében 40 százalékkal emelkedett. A Nestle Guigoz csecsemőtápszerét eközben a korábbi 900 grammos kiszerelés helyett 830 grammos csomagokban árulják, míg az Unilever által gyártott Viennetta jégkrémtorta a korábbi 350 grammról 320-ra fogyott. A gyártók nem kommentálták a vádakat.

A francia fogyasztói csoportok szerint egyébként a „zsugorfláció” széles körben elterjedt gyakorlat, amelytől általában a Carrefourhoz hasonló szupermarketláncok sem idegenkednek a saját márkás termékeik esetében.

Idehaza miként védekezhetünk a boltokban tapasztalt zsugorfláció ellen, amíg Magyarországon nincs ilyen figyelmeztető és megszégyenítő matrica? A termékek forgalmazói kötelesek feltüntetni az üzletekben a kilónkénti, literenkénti egységárat, az árak, kiszerelések összevetésénél ezt hasznos megnézni.