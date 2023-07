Kína „nagyot robbantott” a nemzetközi fegyverpiacon

A Makronóm Intézet elemzőjének írása.

Az orosz–ukrán háború nyomán bevezetett szankciók hatásai, valamint a harctéren szerzett veszteségek – pontos számok hiteles forrás hiányában nem ismertek, egymásnak ellentmondó információk terjengenek – súlyosan megviselték Oroszországot. Ez érezhető a nemzetközi piacra irányuló fegyverellátási kapacitásában is. Ha ezek a változások hosszú távúak lesznek Oroszország védelmi ipari bázisára, akkor más államok számára lehetőség nyílik arra, hogy átformálják a globális fegyverpiacot. Aki ebből a leginkább profitálhat: Kína.

Amióta tart az orosz–ukrán háború, egymásnak ellentmondó információk terjengenek a médiában a felek veszteségeiről, ezért nem állapítható meg pontos szám. Mindenesetre annyi bizonyos, hogy az oroszok és az ukránok is jelentős veszteségeket szenvedtek a már több mint egy éve húzódó konfliktus során. Oroszországra fókuszálva mindezek bizonyára nagyok, amit leszűrhetünk, ha megnézzük a nemzetközi piacokra irányuló fegyverexportot, ami jelentősen visszaesett, mivel a termelést nagyobbrészt a frontra kell irányítaniuk.

Az orosz részesedés 2016 óta csökken

A teljes képhez mindenképp hozzátartozik, hogy az orosz fegyvereladások trendfordulója megelőzte az orosz–ukrán háborút és a világjárványt is. Oroszországnak 2016-ig sikerült bővítenie és megtartania a részesedését a nemzetközi fegyverpiacon, miközben csökkentette a Kínának történő eladásoktól való függőségét. 2016 után viszont a nyilvánosan elérhető adatok azt mutatják, hogy az Oroszországból exportált fegyverek száma – az Indiába és Kínába irányuló szállítások kivételével – jelentősen visszaesett.

Az oroszok tovább mérsékelhetik a befolyásukat az egyes országok fegyverpiacain, mivel a termelést az ukrán frontra irányítják át, hogy fedezzék a hatalmas felszerelésveszteségeket. Ez pedig már most arra késztet egyes országokat, hogy Oroszország helyett máshol kezdjenek vásárolni. Moszkva elmulasztotta két kulcsfontosságú vevőjének, Kamerunnak és Indiának a felszerelések és karbantartási szolgáltatások szállítási határidejét, így adott esetben a saját exportját is visszavásárolhatja, hogy azt Ukrajnában használja fel.

Kína ebből is profitál

Az orosz fegyverek iránti kereslet kielégítéséért folytatott versenyben Kína egyedülállóan előnyös helyzetben van. A világ 15 legnagyobb védelmi cégéből hat kínai állami tulajdonú vállalat – emellett szintén hat amerikai tulajdonban, egy brit, egy olasz és egy közös holland–francia – ezen túl pedig olyan védelmi gyártókapacitása van, amely képes kielégíteni a hazai keresletet, miközben egyre kifinomultabb rendszerek és platformok nagy megrendeléseit szállítja a külföldi vevőknek. Így tehát Kínának adottak a lehetőségei, hogy a fegyverpiacon betömje az oroszok helyén maradt űrt.

Az elmúlt években az ázsiai nagyhatalom negyedik generációs harci repülőgépeket és egy hadihajót szállított Pakisztánnak, valamint Thaiföldnek is nagy számban fegyvereket. A Pakisztánnak küldött Type 054 A/P fregatt a legnagyobb és állítólag a legfejlettebb hadihajó, amelyet Kína valaha is exportált. Ennek eredményeként

az ázsiai nagyhatalom mindössze két év alatt csaknem megháromszorozta fegyvereladásainak értékét a 2020-as 10 éves mélyponthoz képest.

Kína kedvező helyzetben van a képességbeli hiányosságok pótlása tekintetében is. A közép- és nagy hatótávolságú légvédelmi rendszerek az orosz vevők által a legkeresettebbek közé tartoznak. Kína kifejlesztette a HQ–9-es és a HQ–17-es sorozatú légvédelmi rakétarendszert, amely az orosz S–300-asok és a Tor–M1-esek visszafejlesztésén alapulnak. Ezek az orosz társaikhoz képest jobb teljesítményt nyújtanak azoknak az országoknak, ahová a nyugati beszállítók nem hajlandók hasonló képességeket exportálni, mint például Szerbia.

Emellett Kína gyors fejlődése a drónok bevetése és exportálása terén azt eredményezte, hogy az „értékes fegyverek” (költséghatékony, de alacsonyabb technológiájú rendszerek) hiánypótló exportőréből a csúcstechnológiát képviselő képességek exportőrévé vált. A drónok segítettek Kínának megvetni a lábát az olyan piacokon, ahol nemcsak Oroszország, hanem az Egyesült Államok is jelen van.

Az elmúlt 10 évben az ázsiai nagyhatalom fegyvereladásai Szaúd-Arábiának (amely az Egyesült Államok első számú vevője), valamint Egyiptomnak és az Egyesült Arab Emírségeknek (Oroszország első számú vevői között vannak) szinte kizárólag olyan csapásmérő képességekre összpontosítottak, amelyek többnyire az ázsiai országnál találhatók meg.

Bár az USA uralja a szaúdi fegyverpiacot, Washington eddig vonakodott UAV-ket (automatikus repülésszabályozó rendszereket) eladni az országnak, ami piaci rést jelent Kína számára. Szaúd-Arábia még az UAV-k Kínával közös gyártása mellett is elkötelezte magát. Mivel a drónok a háború sztárjai lettek Ukrajnában és a hegyi-karabahi konfliktusban, az UAV-k iránti kereslet valószínűleg tovább nő, ami nagyszerű kilátásokat nyújt az ázsiai nagyhatalom számára, amennyiben a drónok továbbra is bizonyítják hatékonyságukat – ahogyan azt egyébként Afrikában már megtették.

Kína rugalmasan választja meg, hogy hová ad el fegyvereket, és a termékei csodával határos módon olyan helyeken is felbukkantak, ahol az ország megígérte, hogy nem adja el őket. Ezek közé tartoznak a Shaanxi Baoji Tiger páncélozott személyszállító járművek, amelyeket az orosz erők Ukrajnában használtak. Peking óriási előnye, hogy vonzó árakat kínál a vásárlóknak.

Néhány vásárló panaszkodni kezdett a kínai beszerzések súlyos minőségi hiányosságaira, mint például a Pakisztánnak eladott négy hadihajó, amely nem képes rakétákat kilőni a célpontra vagy a Mianmar által műszaki hibák miatt földre kényszerített JF–17-es vadászgépflotta. Kínának talán túl kell lépnie a termékei minőségével kapcsolatos rossz hírverésen, ha teljes mértékben ki akarja aknázni az Oroszország veszteségeiből származó potenciális előnyöket.

Összefoglalva: érdekes lesz az elkövetkező időszak, mivel az orosz–ukrán háború továbbra is megterheli Oroszország védelmi termelését, aminek utóhatásai vannak a fegyverexport-képességére is. Ezek a kihívások évekig, sőt évtizedekig gyötörhetik Oroszországot. A háborúnak egyszer csak vége lesz, és azt követően újra kell termelnie az elveszített katonai készleteit. Kínának megvan a lehetősége, az ösztönzője és a kapacitása is, hogy nyerjen Oroszország veszteségeiből. Ahogy Oroszország egyre nagyobb mértékben mond le a globális fegyverpiacból való részesedéséről, nem sok minden áll Kína sikerének útjában.

Mihálovics Zoltán politológus, a Makronóm Intézet elemzőjének írása.

Címlapfotó: shutterstock