Ettől függ Európa sikere – mutatjuk! 

Intézeti kommentár: Az elszálló energiaköltségek a listában csak a nyolcadik helyen jelennek meg (28 százalék) – ez mindenképpen meglepő az elmúlt egy év gazdasági folyamatainak fényében. Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy az energiaválság a felmérés készítésekor már enyhült, a világpiaci energiaárak csökkentek. Az is tény, hogy nem minden országban emelkedtek azonos mértékben az energiaárak és hogy nem is minden beruházás esetében annyira meghatározó az energia ára, az nagyban függ az adott tevékenység energiaintenzitásától. Az energia alacsonyabb szerepét az is magyarázhatja, hogy a befektetők hosszabb távon az energiaárak normalizálódására számítanak és a befektetési döntésnél először a finanszírozás kérdését kell megoldani – emiatt kerülhetett ez az első helyre. Ugyanakkor látható, hogy a beruházási döntéseket nem egyetlen tényező határozza meg, abban közel azonos súllyal szerepel a munkaerő rendelkezésre állása, az adóztatás mértéke, illetve az infláció és annak keresletre gyakorolt hatása.