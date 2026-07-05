Gyakorlati szempontból és nyugati fogalmakkal szólva valójában Fukuoka is bizonyos erények kifejlesztését javasolja első körben a természet leigázására irányuló esztelen törekvés helyett. És ahogy Wendell Berry fogalmazott a lap egy korábbi (24.) számában: „amiket hagyományosan »erényeknek« nevezünk, nem azért jók, mert erősen ajánlottak, hanem mert szükségesek: egységet és harmóniát teremtenek. Hogy csak a legmagasabb tradicionális erényről beszéljünk, a hit életünk ösztönös ugrása az eredet felé, az a mozdulat, amellyel elismerjük a rendet és a harmóniát, amelyhez tartozunk.”

Nos, éppen ez az, ahol a leglátványosabban elválik egymástól a hagyományhű és a modern-posztmodern alapú létszemlélés. A kettő nem egyeztethető össze anélkül, hogy a fogalmakat és jelentéseket összemosnánk. A lapszámban Walter Heitler és Wilhelm Blasius is további elgondolkodtató szempontokat sorol fel ezen a vonalon, éppen a Nyugaton oly sokra tartott természettudományok kapcsán. Mint Blasius fogalmaz:

„az ember mint lélekkel bíró létező sajátos helyzete a természet birodalmában felelősséget ró rá gondolatait és tetteit illetően. Ez azt jelenti, hogy számára az élet szellemi áthatásának csak akkor van értelme, ha összhangban áll az élőlények teljes birodalmával és az egész világgal. Tekintettel a veszélyre, hogy minden földi élet és faja összes műve maradéktalanul elpusztul, az embernek egyáltalán nem szabadna többé olyasmiben segédkeznie, ami egy ilyen megsemmisülés lehetőségét vonhatja maga után. Csak úgy őrizheti meg méltóságát, ha tisztelettel adózik az élő, isteni kozmosznak, így fejezve ki háláját az életért, amit kölcsönbe kapott.”

A szeretet, ha nem pusztán szentimentális vonzalomként éljük, hanem a leghatalmasabb létrehozó, alakító és kapcsolatteremtő erőt ismerjük fel benne, minden emberi tevékenység gyümölcsözővé tételének kulcsa lehet. Ez a földművelés kapcsán kiváltképpen érvényes. Bár Fekete István azt írta: „A föld szeretetét nem lehet megtanulni. Csak az tudja becsülni és értékelni igazán, aki beleszületett ebbe a környezetbe, aki már gyerekkorában felismeri és meglátja benne a szépséget, a föld adta lehetőséget és értéket” – az Ars Naturae legújabb száma mégis mintha rácáfolna erre az elgondolkodtató állításra.

Az itt közölt írások segítségével és kellő nyitottsággal mindannyian ráismerhetünk arra a mélységes kapcsolatra, ami testünk és az élet alapját képező föld között van.

„Kénytelenek vagyunk tehát a teremtés gondolatát komolyan venni” – írja Walter Heitler, és így folytatja

„De ki volt a teremtő? Ha Istennek nevezzük, azzal csak nevet adunk annak a minden emberi intelligenciát elképzelhetetlen mértékben felülmúló szellemnek, ami nélkül nem boldogulunk. A teremtés jelen esetben nem azonos az emberi alkotás folyamatával, például egy remekmű létrehozásával. Mint már megállapítottuk, az alkotó ember inspirációtól áthatva fogadja be alkotó gondolatát. Itt azonban abszolút teremtésről van szó, amely nem máshonnan, mint az isteni lét ősalapjából származik.”

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