„Mintha a természet kikiáltaná, hogy nincs természeti törvény” – Pierre Manent Az eltévedt ember című könyvéről

A természettörvény és nyomában a természetjog az ókor óta meghatározó fogalma a politikai, filozófiai, teológiai és jogi gondolkodásnak. A katolikus egyház tanításában központi szerepet tölt be. A természet­törvény az, amit a természet a „szívünkbe írt”, így minden józan ember fel tudja ismerni. Közvetetten persze Istentől származik, de a felismeréséhez nem szükséges hívőnek lenni, emellett racionálisan kifejthető és megvédhető. Ebben a gondolkodásban azonban a természetesség nem hajlamaink és vágyaink természetességét jelenti, ez nem rousseau-i értelemben vett természetesség (nála nincs természetjog), hanem klasszikusan azt mondja, hogy minden dolognak megvan a maga potencialitása, ami felé törekszik, amire jó (Arisztotelész negyedik oka, a causa finalis). Emellett minden létezőnek van állandó természete, így van állandó emberi természet is.

Pierre Manent francia katolikus (politikailag klasszikus liberális) filozófus Az eltévedt ember című kötetében azt mutatja be,