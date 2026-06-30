A tájainkba befelé kell folyniuk a vizeinknek – Balogh Péter a Mandinernek

Fotó: Földházi Árpád

Mivel szembesült, amikor beköltözött ebbe a tájba?

Amikor Karcagra érkeztem középiskolai tanárnak, gondoltam, hogy tanítok majd negyven évet, túrázom a gyerekekkel, majd nyugdíjba megyek. Nem így történt. Ez nem ilyen kor: nem kedvez a tanításnak, a nyugdíj sem reális. Ezzel szembesültem. Felismertem, hogy a jelenlegi „realitás” megbukik az eredendő valóság vizsgáján, s

új realitást kell kiépíteni, amiben van helye az eredendő életnek, s ugyanígy a víznek.

A hamis valóságnak igyekszem a szélén elhelyezkedni, erre jó ez a Tiszának támasztott zsákfalu, az én gazdálkodói értelmezésem és a civil szakértői mozgalom. Nyilván az országos szakpolitikát és a közgondolkodást is meg kell változtatni – ezt célozza a szakmai munkásságom a Szövetség az Élő Tiszáért Egyesületben, illetve az abból kinőtt Vízválasztó Mozgalomban. A gazdálkodói létemben az én fő „termékem” a fás legelő, az árterek ideális tája, amit a felhagyott és eldzsungelesedett szántóból alakítok ki legeltetéssel, így „melléktermékként” biominőségű hús termelődik. Mindez alapja és következménye a tudományos munkámnak, amit a Vízválasztó koncepcióban foglaltunk össze, azon tudományos, gazdálkodó és önkormányzati szakembereket bevonva, akik hasonló eredményre jutottak a saját szakmaiságukban.

Fotó: Földházi Árpád

A Vízválasztó Mozgalom hogyan indult?

A régiek vállán állunk. Andrásfalvy Bertalan régóta beszélt már erről, Molnár Géza a kilencvenes évek elején publikálta az Országépítőben a tanulmányát. Velük alakult még a Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület húsz évvel ezelőtt. Én 1997-ben tartottam erről az első előadásomat, és a 2000-es nagy árvíz idején esett le, hogy miközben a Tisza a gátak között magasan van tartva, nagyon drágán és veszélyesen, pár száz méterrel arrébb minden kiszárad. Mert nincsen helye a víznek, mert mindent elfoglalt a szántó. Ez a helytelen vízgazdálkodás, mert víztelen a helygazdálkodás.

A sokat emlegetett sivatagosodás valójában sivatagosítás, a klímaváltozás klímaváltoztatás,

hiszen az éghajlat hőmérsékleti szabályozó eleme, az élő víz – tehát a talajban, növényekben, alsó légkörben körforgó víz – el lett üldözve. Itt az segít, ha tudatosan akarjuk a vizet: nem egyszerűen tűrjük az elöntést, ahogy most kezdik kérni a gazdáktól, hanem szeretjük, akkor is, amikor van, és direkt választjuk, helyet adunk neki az eredendő helyén. Ezt fejezi ki a „vízválasztó” fogalom, és egyben a határvonalat is kijelöli: innentől a tájainkba befelé kell folyniuk a vizeinknek, nem kifelé, a tengerekbe. Első Vízválasztó-nyilatkozatunk 2020 februárjában született, de a 2022-es aszállyal szökkent szárba a mozgalom, amikor összehoztam negyven prominens embert a nyilatkozathoz. Országos gyűlést szerveztünk, majd hamarosan tudományos konferenciát az Agrárminisztériumban, hátha megértetjük, hogy rajtuk áll. Az agrárvezetés nem értette meg, de a társadalom megértette. Volt még két konferenciánk, s mostanra tudományos konszenzus van abban, hogy tájhasználatot kell váltani. Ennek legrégibb és legteljesebb koncepcióját adja a Vízválasztó Mozgalom, ezzel igyekszünk segíteni a mindenkori kormányzatnak, mert ettől függ az életünk. És az övék is.

Nyitókép: Földházi Árpád