Örülnek, hogy vége a „felesleges és fojtogató gyámságnak” – de mi lesz az Iparművészeti Múzeum főépületének a sorsa?

Ritkán kap az ember olyan meghívót, amelyikben „különleges helyzetben, egy hirtelen és váratlan kiállítás megnyitójára” invitálják – mindössze egy nappal az esemény előtt. De nem csupán ezért érdekes az Iparművészeti Múzeum Ráth György-villájának emeletén a múlt héten megnyitott minitárlat. Hanem mert annak az új korszaknak a nyitányát jelenti, aminek az Iparművészeti Múzeum „ügyének”, kiemelten a főépülete, azaz a Lechner-palota régóta hányattatott sorsának a rendezése lesz a végállomása – legalábbis a helyszínen elhangzott államtitkári ígéretek szerint.

Cselovszki Zoltán főigazgató és Szemerey Samu államtitkár az Iparkodjunk! kiállítás megnyitóján a Ráth György-villában. ((Kép forrása: MNMKK – Iparművészeti Múzeum/Facebook)

Ebben a reményben került most sor az Iparkodjunk! című kiállítássorozat következő, Lechner alcímű etapjának sebtében való megrendezésére is, amelyen Lechner Ödön rajzai, az Üllői úti palota díszei, relikviái, építéskori felvételek és a vágyott újkori rekonstrukció a Vikár és Lukács Építész Stúdió által tíz éven át készített tervei láthatók, illetve egy, a palotában idén tavasszal készült fotóanyag végtelenített vetítése. Mindezt sajátos, a jelen a felvételeken is látható méltatlan állapotait tükröző, „kopott” környezetben tárják a közönség elé, aminek a szimbolikus voltán túl praktikus oka van. Megint csak Cselovszki Zoltán, az Iparművészeti Múzeum főigazgatója levelét idézve, sokáig úgy tűnt, 2026-ban egyáltalán nem lesz alkalmuk új tárlat létrehozására, hiszen a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ (MNMKK) ez évi 33 milliárd forintos költségvetéséből