A titkos élet

Sokan egyszerűen belefáradtak ebbe az egészbe, amit modern életnek nevezünk. Ez a belefáradás persze nem azt jelenti, hogy tömegek mennének ki az erdőbe építkezni; inkább azt, hogy egyszerűen szeretik nézni, ahogy mások megteszik ezt. Hogy helyettük teszik meg. Ha már én gyáva vagy túl kényelmes vagyok ahhoz, hogy meg­tegyem, legalább hadd nézzem, ahogy mások megteszik. Én is szoktam ilyen videókat nézni, és mentségül csak azt tudom mondani, hogy nem pusztán azért nézek ilyeneket, hogy lássam, mások mit tesznek meg helyettem. Azért is nézem, mert én is feljárok olykor egy erdei kunyhóba. Igaz, nem én építettem, mert ott áll a helyén már néhány évtizede, én csak rendet tettem benne, kitakarítottam, kipofoztam ezt-azt. Nem az enyém tehát, mégis a magaménak tekintem. Egyszerűen azért, mert otthagyták, senki nem törődött vele.

A legközelebbi barátaimon és a családtagjaimon kívül nem is árulom el senkinek, hol áll ez a kunyhó. Ne tudja senki.

Amiről ezen a világon sokan tudnak, az nagy valószínűséggel pusztulásra van ítélve. Annak vége. Rutinosabb természetbúvárok és erdőjárók ezért sem árulják el soha, hogy hol láttak egy-egy ritka állatot vagy növényt. Ha elárulják, megindul az áradat, és a helynek vége, megsemmisül.