Prohászka Ottokár és a cionizmus: a szürke megannyi árnyalata

Szintúgy fontos forrás erre nézve a numerus clausus vitájában elmondott beszéde, illetve interjúja, melyet 1921-ben adott a Zsidó Szemle nevű cionista orgánumnak.

Prohászka a cionizmus kialakulását a nacionalista korszellemnek és a liberalizmus világszerte tapasztalt hitelvesztésének tulajdonította.

Előbbiről a numerus clausus vitájában elmondott beszédében szólt: „A zsidóság fejlődése, ha egyáltalában lesz, akkor csakis a zsidó nemzeti eszme irányában kép­zelhető (...) nem tagadhatjuk, hogy a zsidóságban igenis a nemzeti eszme irányában megindult fejlődés a jövő útja (...) Ez egy fejlődés, ez a géniusz fejlődési iránya. (...)”. A liberalizmus térvesztéséről pedig 1919-es cikkében kifejtette, hogy a „doktriner liberalizmus” tételeivel szemben az asszimiláció nem tüntette el „az antropológiai ellentétet és idegenséget” zsidó és nem zsidó között. Noha elismerte, hogy főleg a zsidó értelmiség egy része igyekszik hasonulni a többségi társadalomhoz, addig „különösen az utóbbi időben a kimondottan zsidó öntudat és a zsidó közösségi érzés nagyon is kifejlődőben van”. Érdekes módon ezt nem ítélte el, hanem megállapította, hogy ez „indította meg a cionista mozgalmat”, mégpedig azzal a folyamattal egy időben, mikor szerinte „a magyarság (...) észbekapott és felismerte a zsidóban az idegent”. Prohászka úgy vélte, hogy a zsidóság szerinte való asszimilálhatatlanságát párhuzamosan a zsidóság maga is felismerte. „Ez a felismerés megborzongatta a zsidóságot. Maga is beismerte, hogy ő idegen, és mint ilyen, egy idegen államban nem lehet hangadó (...). A zsidó idegen volt és idegen maradt és nem asszimilálódott”. Kéziratban maradt zsidótárgyú esszéjében is kiemelte, hogy a cionisták „következetesen” látták ezt a helyzetet.

Állításainak bizonyítására éppen az 1917-es Balfour-deklarációt idézte.

Érdeklődését nyilván nem a Közel-Kelet napi politikája, hanem az a tétel kötötte le, mely szerint a zsidóság immár „hivatalosan” is nemzetiség lenne. Nem is véletlen, hogy érvelését a Balfour-deklaráció magyar belpolitikai relevanciájáról 1920-ban, a numerus clausus parlamenti vitájában is megismételte – nem a tanulói kvóta, hanem a „nemzetiségi” definíció tételének erősítésére. Utóbbit erősíti Sándor Pál zsidó származású liberális képviselő válasza is, melyet Prohászkának címzett: „A különbség közöttünk egysze­rűen az, hogy Prohászka t. képviselőtársam átszól [a határon túli zsidóknak], hogy legyetek jó cionisták, mi pedig átszó­lunk, hogy legyetek jó magyarok. Hogy mi hasz­nosabb, az-e, amit mi teszünk, vagy pedig az, amit a t. nemzetgyűlési képviselő úr proponál, azt a Nemzetgyűlés elbírálására bízom”. Prohászka négy nappal korábbi beszédében ugyan nem a határon túli zsidóságról szólt, Sándor Pál viszont a nacionalista szólamok ügyes, noha végül sikertelen felhasználásával terelte olyan mederbe érvelését, mely a jobboldalról támadhatatlan volt (elvégre senki sem sokallhatta a magyarság számát az utódállamokban).