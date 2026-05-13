„Fekete vagyok, de szép” – Jean Hani „A Fekete Szűz. Mária misztériuma” című könyvéről

A könyv 4. és 5. fejezete két, kifejezetten gyakorlati területet tárgyal. Előbbi a keresztény spirituális út, utóbbi pedig az általános férfi-nő viszony és a házasság intézménye (szentsége) szempontjából vizsgálja, hogy mit jelenít meg Mária, vagyis mi a principiális nőiség, a „szűziesség” – vagy éppen a feketeség – szellemi-lelki értelme. Aktuális kérdések, hogy ezt a csúnya szót használjuk, a vallásos emberek számára mindenképpen (ha valóban új emberré akarunk válni), de jóhiszeműen feltételezhetjük, hogy a jelenlegi zűrzavarban a nem vallásos emberek is szívesen elolvasnak néhány igazán komoly magyarázatot azzal kapcsolatban, hogy mit jelent férfinak vagy nőnek lenni, és
miként vezethető vissza a két biológiai nem egy sokkal mélyebb és örökérvényű (itt nyugodtan leírhatjuk: metafizikai) valóságra.
Hani nem szokványos teológiát és filozófiát művel, inkább a Máriához kapcsolódó szimbólumokból, nevekből, címekből és a már említett liturgikus szövegekből indul ki, hasonló módszert követve, mint első magyar nyelvre fordított könyvében, az Isten mesterségeiben (amelynek második, javított kiadása ugyancsak a napokban jelent meg a Sursum Kiadónál). Korántsem becsüljük le a racionális teológiát, de a könyveket olvasva igazat kell adnunk a szerzőnek, miszerint a szimbólumok, nevek, imák „a hit mély intuícióit hordozzák, és a megismerés olyan területeit tárják fel a szellem számára, melyhez a teológiai spekuláció nem ér el.”