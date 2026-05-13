„Fekete vagyok, de szép” – Jean Hani „A Fekete Szűz. Mária misztériuma” című könyvéről

Csodálatos vonás a vallásos életben, hogy a legbanálisabbnak tűnő dolgok is mély szellemi jelentéssel bírnak, és Istenre emlékeztető szimbólumokká válhatnak számunkra. Az evés, az alvás, a tárgyak alkotása és használata, a másokkal való foglalkozás – mind-mind egy őskép Istenben.

Ilyen maga a születés is, amelynek a kereszténységben különös kitüntetettsége van.

Ez első pillantásra ellentmondásnak tűnik, mivel hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a születés (és a halál) feltétlenül mulandóságot jelent. De nem így van: Isten is örökké születik (a Fiú az Atyából az idő kezdete előtt), sőt a világra is megszületik (megtestesül) – és fordítva, az ember szintén újraszülethet Istenben (keresztség, istengyermekség). Ám ha van isteni születés, akkor van Istenatya – ezt tudjuk – és Istenanya is. Aki nemcsak embert szül, hanem magát Istent, és világot, üdvözült lelkeket – vagyis maga is isteni, valamilyen értelemben.