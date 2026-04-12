Megrázó: ilyen az orosz-ukrán háború egy kárpátaljai katona szemszögéből

A Reakció Kiadó két új könyve két szerzőtől kétféle megközelítésben foglalkozik a Kelet-Európában dúló háború témájával. A Bahmut című regényt Nevidomij Szoldát (ismeretlen katona) néven írta a szerző, akinek kilétét nem ismerjük. „A regény egyes szereplőit létező személyek ihlették, szavaik és tetteik azonban a képzelet szüleményei” – tudjuk meg az első lapokon. A titokzatoskodás a háború körülményei között érthető és megérthető. A regény kezdetén megismerjük Józsefet, egy hétköznapi kárpátaljai embert, aki jó hírű ezermesterként dolgozik, Zsigulijával járva a környéket. Három gyermeke kirepülőben, várna rá a békés középkorúság – ámde 2022-ben berobban a háború. És jön a besorozás parancsa, a katonaság drillje, és irány a front. Már az első fejezetek címei felvázolják a történet ívét – és súlyát: Az utolsó nyugodt nap, Egy apa nem futhat el, Félelem a hátizsákban, Haza fogok menni!, A gépezet fogaskerekei – és a többi.

A kibontakozó történet József nem kívánt nagy kalandja: a katonai szolgálat a kelet-ukrajnai fronton, annak minden drámája és veszélye, félelme és reménye, a háborús helyzetek és környezetek embertelensége és azzal szemben a fronton lévők között kialakuló kapcsolatok, a segítség és szolidaritás emberségessége.