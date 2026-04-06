04. 07.
kedd
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
04. 07.
A mi történetünk Oláh Gergely TV2 kézilabda

Nyolcvan évvel a málenkij robot után éledt újra a magyar település

2026. április 06. 19:20

Egy élsportoló házaspár hatalmas dilemma elé néz A mi történetünk legújabb epizódjában, és újra találkozhatunk az énekes-dalszerző Oláh Gergővel is, aki hátrányos helyzetű fiataloknak segít.

2026. április 06. 19:20
Német Dániel

A TV2 dokurealityje, A mi történetünk ötödik adásában tovább követhetjük Császártöltés polgármesterének, Takácsné Stalter Juditnak a tevékenységét. Az epizódban láthatjuk, ahogyan közösségi munkára hívja össze a helyieket, hogy együtt tegyék rendbe a település lelkének számító ligetet, illetve a tél során megrongálódott hidakat. 

Ahogy a településvezető elmondja, 

ezek az alkalmak mindig összekovácsolják a közösséget, 

fiatalok és idősek a munka közben beszélgetnek egymással; igazi generációs találkozásról van szó. 

Szóba kerül Császártöltés története is. A falu egykor ötezer főt számlált, majd a kitelepítések alatt ezernégyszáz, a málenkij robot során pedig száz fővel csökkent a lakossága. Takácsné Stalter Judit tevékenysége során azonban ismét virágozni kezdett a község, miként büszkén elmondja, az elmúlt évhez képest tizenkilenc fővel emelkedett a lélekszám. 

Az epizódban megismerhetünk egy házaspárt is, amelynek mindkét tagja komoly sikereket ért el a kézilabdában, az élsportolói világban pedig igen rendhagyó módon fiatalon összeházasodtak, és családot alapítottak. Most azonban válaszút elé érkeztek: Szöllősi-Zácsik Szandra egy keresztszalag-sérülést követően kilenc hónap kényszerpihenő után tér vissza a pályára, a férje Szöllősi Szabolcs pedig már az élete új fejezetén gondolkodik. 

Tisztában van vele, hogy az élsportolói életmódot nem lehet egy bizonyos kor felett űzni, ezért a barátjával éttermet tervez nyitni. Ugyanakkor eddig 

a magyar klubok állami támogatásoknak és saját kitartásuknak köszönhetően egy olyan életet építettek fel, amelyről gyerekként csak álmodoztak, 

most azonban civilként helytállni egy új területen számos bizonytalansággal jár. 

A részben ismét találkozunk az énekes-dalszerző Oláh Gergővel is, akinek sikeres zenészként nemcsak az a legfőbb vágya, hogy minél többet álljon színpadon, hanem az is, hogy másoknak segítsen. Ezért egy alapítványt hoz létre, amelynek célja, 

hogy felkutassa a hátrányos helyzetű tehetségeket és hosszú távon mentorálja őket.

Nem idegen számára ez a szerep, láthatjuk, ahogyan egy középiskola kollégistáival is beszélget. Az egyik patronáltja például elmondja neki, hogy a rendészeti szak elvégzése után a legfőbb vágya, hogy a TEK-nél helyezkedjen el. Tudja jól, hogy rendkívül nehéz oda bekerülni, azonban érezhetően elszánt, Oláh Gergely pedig bátorító szavakkal buzdítja. 

A 2026. március 30-án debütált A mi történetünk következő adásai hétköznap esténként megtekinthetők a TV2 műsorán, és az egyes részek ingyenes regisztráció után visszanézhetők a TV2 Playen is.

Nyitókép: Császártöltés látképe. Forrás: TV2 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
csulak
2026. április 06. 19:26
nagyon jo adas, erdemes nezni
