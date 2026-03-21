Se Golgota, se kereszt, se elhengerített sírkő – hova tűnt a húsvét valódi lényege?

Nem foglalkozunk halállal, alászállással és feltámadással, se Golgota, se kereszt, se elhengerített sírkő.

Csak semmi olyan „jézusos” dolog, ami értelmet adna azoknak a napoknak, hovatovább az életünknek és az alkotó munkának, maradjon csak a felületesség, nyulak, virág és kiscsibék, akkor is, ha semmi értelme. Pótlék. És még abból is a bárgyúbb fajta, még csak valami áltranszcendens sincs, valami önmagán túlmutató, üzenetet hordozó, értéket közvetítő. Nem, itt már csak a felületesség kell, a pótszerek.

Pedig a húsvét a legnagyobb kérdéseinkre ad választ.

Lehet azokkal persze vitatkozni, szkeptikusan fordulni feléjük, vagy hosszas mérlegelés után elvetni azokat (lehet, csak nem érdemes, azaz „mindent lehet, de nem minden használ”), de feltárul benne az érdemi, mi több, az isteni válasz arra, hogy mi végre vagyunk itt a földön, mi a célja az életünknek, mi teszi értelmessé és teljessé, hogyan viszonyuljunk a szenvedéshez, a halálhoz és következik-e valami, ha pedig igen, pontosan mi a halál után. A leginkább húsba vágó kérdéseink, melyekre nem ad választ sem tapsifüles, sem csibécske, az illatozó nárciszkoszorú sem.

Ezért sem érdemes „újragondolnunk” a húsvétot, beleerőltetni valami bénácskát, valami pótlékot, valami cukit. Ezért nem érdemes elfelejtenünk, hogy mit jelent a húsvét, hogy mit ünneplünk azokban a napokban. A cukiság sosem fogja feltárni előttünk,