A régi Magyarország igazi szívtájéka, amiben minden megvolt, amit a Kárpát-­medence adhatott – Bemutatjuk „Biharországot”

A régi Magyarország igazi szívtájéka, nagy és kerek egész, amiben minden megvolt, amit a Kárpát-­medence adhatott: Bihar vármegyét századokon át nevezték Biharországnak is, hiszen az ország fő közlekedési és szellemi tengelyén terült el, messzire nyújtózva minden irányban. Északnyugat felé eső fele az Alföld síkja volt, ahol a tiszántúli tömbmagyarság élt a honfoglalás óta, s amely az 1500-as évek hányatott korszakától kezdve egy emberként lett a kálvinista protestantizmus híve és védelmezője.

Délkeleti fele pedig az Erdélyi-­szigethegység volt a kiterjedt vadonjaival, havasi világával, ahol a magyarság nem, a román falusi és pásztornép viszont annál inkább otthon érezte magát.

A két világ határánál, a kerek Bihar kellős közepén, a Sebes-Körös a Király-hágó és Erdély felé vezető völgyének bejáratánál pedig ott feküdt a megyeszékhely Nagyvárad, amely régen mint stratégiai fontosságú erőd, a Monarchia békeidejében pedig mint az ország egyik leggyorsabban fejlődő polgári kereskedővárosa tett szert nagy hírnévre. A régi Biharban többségben voltak a magyarok a románsággal szemben, s különösen így volt ez Váradon, ahol a lakosság mintegy 90 százaléka vallotta magát magyarnak Trianon előtt. A békeszerződés azonban kettévágta a vármegyét: kisebbik, alföldi, magyarlakta része maradt csak az anyaországban, Nagyvárad pedig a hegyvidéki román hátországgal együtt az idáig nyúló Románia részévé vált.