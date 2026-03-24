bihar biharország nagyvárad

A régi Magyarország igazi szívtájéka, amiben minden megvolt, amit a Kárpát-­medence adhatott – Bemutatjuk „Biharországot”

2026. március 24. 14:44

Egykor országnyi méretű vármegye, két nagy tájra szétterülve, két kárpáti nép által lakva: a régi Biharban folytatódik 64 vármegyénk örökségét bemutató sorozatunk.

2026. március 24. 14:44
null
Máté Enikő

A régi Magyarország igazi szívtájéka, nagy és kerek egész, amiben minden megvolt, amit a Kárpát-­medence adhatott: Bihar vármegyét századokon át nevezték Biharországnak is, hiszen az ország fő közlekedési és szellemi tengelyén terült el, messzire nyújtózva minden irányban. Északnyugat felé eső fele az Alföld síkja volt, ahol a tiszántúli tömbmagyarság élt a honfoglalás óta, s amely az 1500-as évek hányatott korszakától kezdve egy emberként lett a kálvinista protestantizmus híve és védelmezője.

Délkeleti fele pedig az Erdélyi-­szigethegység volt a kiterjedt vadonjaival, havasi világával, ahol a magyarság nem, a román falusi és pásztornép viszont annál inkább otthon érezte magát.

A két világ határánál, a kerek Bihar kellős közepén, a Sebes-Körös a Király-hágó és Erdély felé vezető völgyének bejáratánál pedig ott feküdt a megyeszékhely Nagyvárad, amely régen mint stratégiai fontosságú erőd, a Monarchia békeidejében pedig mint az ország egyik leggyorsabban fejlődő polgári kereskedővárosa tett szert nagy hírnévre. A régi Biharban többségben voltak a magyarok a románsággal szemben, s különösen így volt ez Váradon, ahol a lakosság mintegy 90 százaléka vallotta magát magyarnak Trianon előtt. A békeszerződés azonban kettévágta a vármegyét: kisebbik, alföldi, magyarlakta része maradt csak az anyaországban, Nagyvárad pedig a hegyvidéki román hátországgal együtt az idáig nyúló Románia részévé vált.

A település magyar és román polgársága talán azóta is siratja a régi szép időket, amikor Nagyvárad nemhogy magyar szinten, de még nemzetközileg is pezsgő és nyitott szellemiségű nagyváros volt.

Ebbéli minőségében kiemelkedett a megye alföldi magyar és hegyvidéki román környezetéből is. Ha mai, szépen rendbe tett belvárosában járunk, körös-körül e korszak épített emlékeit látjuk: az eklektikus és szecessziós bérpalotákat, a terpeszkedő középületeket, a folyóparti távlatokat és az egymásba nyíló tágas, elegáns terek sorát. Ez a „Pece-parti Párizs”, ahogy Ady Endrével kapcsolatban is emlegetni szokás Nagyváradot.

S ha már őt említjük: nem vált volna „Ady” Adyból Várad nélkül, ahogy Várad öröksége is kevesebb lenne nélküle. A fiatal, kóbor költő-újságíró itt lépett be a nagybetűs életbe, és teleírva az újságokat itt alapozta meg hírnevét, éjjel és nappal magába szívva a városi létet és szellemiséget. Írásai hol szórakoztatnak, hol lelkesítenek, hol provokálnak még egy jó évszázad távlatából is – de soha nem untatnak. Jóval a nagy költő halála után Pogány Béla újságíró így emlékezett vissza érzékletes leírásával a Budapesti Hirlapban Nagyvárad lázas századfordulós éveire és az ifjú Adyra:

„Páris után nem Pestet, hanem Váradot, a Pece-parti Párizst szerette legjobban. Nem beszélhetett tíz percig, hogy Nagyváradról ne ejtett volna szót. […]  Nagyon nagy udvara volt itt Adynak, ha néha napján megjelent. Meg kellett ígérnem, hogy elmegyek egyszer, amikor ő is »otthon« lesz. Három hétig ültem Váradon, amíg végre nap-nap után halasztva érkezését, tényleg megjött. […] Itt azután úgy jártunk napszámban seregestül, mintha egyik népgyűlésről a másikra vonulnánk. […] [E]gész Várad úgy nézett már Ady úrra, mintha tudta volna, hogy Ady Endre lesz belőle. Pedig Pest még javában nevetett rajta. 

Csodálatosak voltak a váradi napok, amelyeken nem történt semmi. Csak körbejártuk naponta néhányszor a Bémer-téri kávéházakat, kirándultunk a Szent László­-térre a Fekete sasba, ebédeltünk hetivásáros oláh pópák szomszédságában a Kék macskában. Sütkéreztünk a napon a Püspökfürdő parkjában, ődöngtünk a Rédey-kert százados fái alatt és eltöltöttünk egy-egy feledhetetlen estét fönt a domboldalban, Ady híres »Karger«-ében. 
Az esti Várad ezer tűz-szeme világított föl ide a magasba, Ady úr pedig csirkepaprikás és kuglizás között verset írt, mert sürgette a Nyugat. 

Egy délután elbandukoltunk Léda házikója előtt. Nem beszéltünk róla, csak Emőd Tamás súgta a fülembe, hogy ez az. Estére győzött az alkohol.”

A szerző a csaladtortenet.blog.hu szerzője

A nyitóképen a váradi Bémer tér 1900 körül
Fotó: Wikipédia

 

socialismo-e-muerte
2026. március 24. 14:50
Még ebben a cikkben is benne van Panyi.
