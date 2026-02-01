Ő volt József nádor – a legmagyarabb Habsburg

mi vette rá a világ egyik legelőkelőbb urát, hogy megtanuljon magyarul, díszmagyart húzzon, és kiálljon a magyarságért akár uralkodói családjával és eredeti hazájával szemben is?

Mi vonzott ide, a „világ végére” annyi angolt, olaszt, németet és szlávot, hogy megtalálja boldogságának a színterét? A Pozsonyból és Pestről korábban száműzött, de a falvakból, kastélyokból aztán előlépő, rejtélyes és varázslatos magyar kultúra volt ez.

A napóleoni időkről nem sok emléket őrzünk, nem számítva a Petőfi által gúnyosan felemlegetett győri hős lábakat. Valójában kemény politikai csaták zajlottak akkor is, kezdetben az osztrák és a cseh tartományok által gyarmati sorban tartott ország felszabadításáért – az iparfejlesztés és kereskedelem korlátjainak feloldása –, majd a magyar államiság kiterjesztéséért.

A nádor szerepe az állandó egyensúlykeresés volt a birodalmi és a magyar érdek között. Egyik nagy riválisának Metternich mellett idősebb Zichy Károlyt tartják, az országbírót és bécsi minisztert, de tévesen. Bár földrajzilag máshonnan indultak és máshová jutottak, valójában mindketten ezért az egyensúlyért küzdöttek. Pozíciójukat és a kort is jól jellemzi, hogy a reformkor előtt a fiatal Széchenyi az idősebb Zichy köréhez tartozott, át is szándékozott lépni a „konzervatívok” közé, sőt az ifjabb Zichy hétgyermekes özvegyét, Crescentiát vette feleségül. Jó példa a magyar nyelv hivatalosságának a kérdése is, melyről gyakran úgy képzeljük, hogy kizárólag 1844 és Deákék érdeme. De ezt már 1812-ben követelték a diétán, dacára, hogy sok magyar mágnás nem beszélt magyarul.

1810 táján a nádor bátyja, Ferenc császár megelégelte az állandó ellenállást, és elhatározta a magyar alkotmány és államiság felszámolását, azaz az ország teljes alárendelését az abszolút hatalomnak. A nádor ezzel szemben államszövetségről beszélt, ami az 1867-es kiegyezés egyfajta előképe. Sőt, Ausztriának is a magyar példát javasolta, vagyis az osztrák abszolutizmus fel­számolását és valamiféle rendi képviseleten alapuló hatalommegosztást. Érdekes adalék, hogy Ferenc Napóleon jóváhagyását kérte a tervéhez, aki meg is adta. Ez is azt mutatja, hogy a francia nagy­hatalmi érdek már akkor a pusztításban, a trianoni megoldásban gondolkodott. Nem igaz tehát, hogy a magyarság vétkei okozták az országcsonkítást, mert a szlávok és a románok elégedetlenségéhez az kellett, hogy Bécs cseh közvetítéssel elterjessze a század folyamán a pánszlávizmust és a magyargyűlöletet. Akárhogy is, József nádor érdeme is, hogy Ferenc központosító terve elbukott.