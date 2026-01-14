Trianon az nem egy ház – Kollár Árpád Nád című verseskötetéről

Arról, hogy ma mit jelent Trianon, ez a vers többet mond, mint bármilyen tanulmány vagy véleménycikk, amit az utóbbi években olvastam.

Persze amikor Kollár Trianonról ír, akkor nem csak Trianonról ír, mert – ahogy írja – „Trianon az, amikor nem érted, mit jelent, hogy határon túli, ha te mindig innen vagy”. Amikor Trianonról van szó, mindig az „egészről” van szó, arról, hogy miként látjuk egymást, miként élünk egymás mellett, hogyan keserítjük meg a magunk és a másik életét a belénk ivódott korlátoltságaink és elfogultságaink miatt. Trianon nem olyasmi, ami elmúlik, mint a nátha, aktualitása folyamatos, meghatározza az életünket, akár akarunk tudni róla, akár nem.

És a kérdés persze folyamatosan az, hogy mit kezdjünk ezzel az egésszel, melyik oldaláról fogjuk meg ezt az egyre nehezebben átlátható traumahalmazt. Kollár azt a megoldást választja (vagy nem választja, hanem ez következik az alkatából), hogy hátralép kettőt, és megpróbálja eltávolítani magától az összképet egyrészt az irónia, másrészt a tárgyilagosság eszközeivel, de eközben mégis közel marad a „forró anyaghoz”. Egyfajta kvantumállapot ez, nehezen kivitelezhető, de neki sikerült. És ezt nevezem normalitásnak. Nem állítom, hogy ez lenne az üdvözítő út mindenki számára, de azt állítom, hogy amennyiben valaki nem szeretné elveszíteni az ép eszét, akkor a Kollár-féle irány mentén keresgéljen.

A Trianon az nem egy ház című vers az utóbbi idők egyik legfontosabb „irodalmi közleménye”, mondanivalója és hatása messze túlmutat az irodalmi élet keretein.

De van ebben a kötetben még más is, számos olyan vers, verssor, mondat, ami megállítja az olvasót. A gyerekkor, a szülővé válás, a táj aprólékos feltérképezése, a felnőttkorral kiteljesedő szorongások és félelmek, és mindez egyszerre szemérmesen és mégis megejtő őszinteséggel. Egy elütött vidra, a halál folyamatos közelsége, egy Adriáról hozott olajfa, egy tiszai holtág titkos élete, Ratko Mladic tábornok egy YouTube-videón, a test romlása. Az élet mint olyan, egyszerű és nyugodt hullámzású versmondatokban, sosem túlgondolva, sosem öncélúan, nem sziporkázva, hanem hitelesen, érthetően, világosan. Talán különösnek tűnhet, hogy egy kortárs verseskötet egyszerre érthető, világos és közben mégis megemelt, költői nyelven szól, itt mégis ezt látjuk, és nagyon üdítő ezt látni és olvasni. Kollár „visszatérése” a magyar irodalomba egészen kiválóra sikeredett, a Nád az utóbbi idők egyik legkiérleltebb, részleteiben és egészében is emlékezetes könyve.