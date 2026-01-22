A társaságban ott van Ferenczy Béni szobrászművész is, akinek a dédapja, Ferenczy István Rimaszombatból indult el, és Bécsen keresztül gyalogosan érkezett Rómá­ba 1818 júniusában. Bár márványt soha nem faragott, egyenesen Antonio Canovához ment, hogy adjon neki munkát. Mivel Canova nem tudta alkalmazni, átirányította a konkurenciához, Bertel Thorvaldsen műhelyébe, mert a dán inkább lerajzolta, az inasok meg kifaragták a követ, ő csak a végén avatkozott be. A mester épp beteg volt, de egy darab márványt és vésőt adott Ferenczynek, gondolván, hogy úgyis megunja, aztán továbbáll. Tévedett. Ferenczy méretre csiszolta a követ, szénnel rárajzolt egy fekvő Vénuszt, aztán faragni kezdte. Az inasok, vagy tízen, kétkedve fogadták, aztán a művet meglátva így kiáltottak fel: „Viva ungherese!” A második munkája egy Csokonai-büszt volt merő hazafiságból. Meglátogatta a fiatal Széchenyi kétszer is. A második látogatásakor már idegenvezetőnek kérte fel, hogy mutassa meg Róma nevezetességeit. Mecénásai akadtak a felső körökből. Ösztöndíjat kapott, így több éven keresztül pallérozhatta magát. Már Kölcsey életében forgatta a fejében, hogy szobrot állítson neki, így aztán nem csoda, hogy a költő halála után mintegy három hónappal ő kapta a megbízást az első szobor elkészítésére. Így és ezért lett Kölcsey római, fehér márványból, tógában ülve, amint a Himnusz kéziratának tekercsét tartja.

Pilinszky írja unokaöccsének a città eternából az emlegetett 1948-as év elején: „nyugati utam iszonyú ön­tudatot adott, nem magamat, de a fajtámat illetően! Nincs miért szégyenkeznünk, sőt! A kultúra, ha szűk körben is: a miénk. Nem kell érte nyugatra vándorolnunk. Persze zárt, nehezen továbbítható: de érdekes ez? A kultúra hasonló az üdvösséghez. Egy kis kolostorban és egy kis országban is ki lehet érdemelni, s ha a miénk, mindenért kárpótol.”

Reggeltől estig úton vagyunk, de csak azt gyűjtögetjük, hogy mi minden maradt ki. Miért kell majd újra visszatérni Rómába. A Szixtusz-kápolna freskóit nem tudjuk megnézni, mert XIV. Leó pápa konzisztóriumot hívott össze, és lezárták.