Nemeskürty, egy apa és az angol remekmű – itt a Libri könyvajánlója!

Koltay Gábor a Négyszemközt Nemeskürty Istvánnal című könyvében – amelyet akár beszélgetőskönyvnek is nevezhetnénk – bátran kérdez, az olvasó biztosan nem fog csalódni. A nemzeti szemléletű, mindig vitára kész, következetes irodalom- és filmtörténész, filmstúdió-vezető aktívan formálta a kortárs filmkultúrát. Mély elemzéseivel újrafogalmazta a nemzeti identitás képi narratíváit, miközben rendezői vénájával és pedagógiai szenvedélyével a filmesszakma következő nemzedékeit is inspirálta.

Az interjúkötetben közeli barátjával és pályatársával, a Balázs Béla-díjas filmrendezővel, színigazgatóval a gyerekkorról, a versírásról, a hitről, a katonai iskoláról, a hazaszeretetről és persze a filmekről is sokat beszélgetnek.

A magyar történelem fontos eseményei is szóba kerülnek, például a letelepedés a Kárpát-medencében, az 1848-as forradalom és szabadságharc vagy a

trianoni béke. Koltay harminc éven keresztül különböző alkalmakkor készített interjúit válogatták össze a könyvbe.

Érdekesség, hogy a kötetben a családról, az iskoláról és a nevelésről is szó esik. Nemeskürty szerint a család becsületének helyreállítása az egyik legfontosabb feladatunk. Úgy véli továbbá, hogy a társadalmi együttélés szabályait már az iskolában meg kellene tanítani. Ahhoz, hogy a társadalom hasznos tagjaivá váljunk, valóban jó emberré kell válnunk – vagy legalábbis törekednünk kell rá. Nemeskürty szívén viselte a magyarság sorsát: célkitűzése volt, hogy az országlakosok gyülekezetéből ismét erős, összetartó közösséggé váljanak a magyarok. Ehhez elengedhetetlen, hogy empátiával forduljunk egymás felé, és tisztában legyünk olyan elvont fogalmakkal, mint a megbocsátás vagy a lelkiismeret.

A kötetet ajánljuk mindazoknak, akiket érdekelnek a magyar film- és irodalomtörténet mélyebb összefüggései, és értékelik a hazaszeretetről, a nevelésről és a nemzeti identitásról szóló személyes vallomásokat.