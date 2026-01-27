Ft
01. 27.
kedd
libri nagy koppány zsolt márton andrás libri bookline négyszemközt nemeskürty istvánnal könyv

Nemeskürty, egy apa és az angol remekmű – itt a Libri könyvajánlója!

2026. január 27. 21:51

A Libri könyvajánlója a Mandiner hetilapban.

2026. január 27. 21:51
null

Nagy Koppány Zsolt: Csak egy apa

Fotó: Libri Bookline

Nemrég jelent meg a József Attila-díjas író tizenkettedik kötete. Nagy Koppány Zsolt kisregényében látványosan elmozdul korábbi, humorra és hagyományjátékra épülő, a realitás és a fikció határán egyensúlyozó prózapoétikájától.

A történet egy apa sorsdöntő erkölcsi dilemmáján keresztül vizsgálja a felelősség kérdéskörét és azt, hogy vannak helyzetek, amelyekben nem lehet egyértelműen jó döntést hozni. Talán igyekezni már elég; néha ez minden, amit tehetünk, hiszen az ember esendő. Márton András éppen a gyermekének visz gyógyszert egy bágyadt őszi napon, amikor egy baleset keresztülhúzza a terveit: a távolsági busz, amelyen utazik, a szakadékba zuhan. Ekkor veszik kezdetét a kihívások, hiszen a túléléshez mindenkinek a saját erejére és leleményességére kell támaszkodnia – és igen, akadnak köztük rossz emberek is.

Mi van akkor, ha egy pillanatnyi zavar, egy váratlan hiba a rendszerben lerántja rólunk a civilizáció mázát, és előbújik az, amiről azt hittük, nem is létezik?

És mi van akkor, ha nem a rend, hanem az erőszak a természetes állapot, csak többé-kevésbé ügyesen titkoljuk? Ezekre a kényelmetlen kérdésekre keresi – vagy inkább kíméletlenül kikényszeríti – a választ a regény, miközben magunkkal együtt zuhanunk bele az emberi természet legsötétebb bugyraiba.

Nagy Koppány Zsolt korábbi műveit a kritika előszeretettel dicsérte briliáns iróniájukért, pszichológiai érzékenységükért és derűsen metsző társadalomkritikájukért – elég csak a Nagyapám tudott repülni vagy a Lórúgás gyomorszájra című kötetre gondolni –, a Csak egy apa komorabb hangütést választ. Több a csend, több a tragédia, több az emberismeret. Nagy vállalás ez a kötet a mindenkori olvasó számára; nehéz téma hosszú téli estékre.

Koltay Gábor: Négyszemközt Nemeskürty Istvánnal

Fotó: Libri Bookline

Egy jó interjúkötet közös gondolkodásra hív, inspirálhat, és akár fel is kavarhat érzelmileg, hiszen kifejezetten izgalmas betekintést nyerni egy másik ember világába. Persze mindig lehetne jobban feszegetni egy-egy kérdést, sokszor mondjuk egy-egy interjú után, hogy „na, én nem ezt a kérdést és nem így tettem volna fel”.

Koltay Gábor a Négyszemközt Nemeskürty Istvánnal című könyvében – amelyet akár beszélgetőskönyvnek is nevezhetnénk – bátran kérdez, az olvasó biztosan nem fog csalódni. A nemzeti szemléletű, mindig vitára kész, következetes irodalom- és filmtörténész, filmstúdió-vezető aktívan formálta a kortárs filmkultúrát. Mély elemzéseivel újrafogalmazta a nemzeti identitás képi narratíváit, miközben rendezői vénájával és pedagógiai szenvedélyével a filmesszakma következő nemzedékeit is inspirálta.

Az interjúkötetben közeli barátjával és pályatársával, a Balázs Béla-díjas filmrendezővel, színigazgatóval a gyerekkorról, a versírásról, a hitről, a katonai iskoláról, a hazaszeretetről és persze a filmekről is sokat beszélgetnek. 

A magyar történelem fontos eseményei is szóba kerülnek, például a letelepedés a Kárpát-medencében, az 1848-as forradalom és szabadságharc vagy a 
trianoni béke. Koltay harminc éven keresztül különböző alkalmakkor készített interjúit válogatták össze a könyvbe.

Érdekesség, hogy a kötetben a családról, az iskoláról és a nevelésről is szó esik. Nemeskürty szerint a család becsületének helyreállítása az egyik legfontosabb feladatunk. Úgy véli továbbá, hogy a társadalmi együttélés szabályait már az iskolában meg kellene tanítani. Ahhoz, hogy a társadalom hasznos tagjaivá váljunk, valóban jó emberré kell válnunk – vagy legalábbis törekednünk kell rá. Nemeskürty szívén viselte a magyarság sorsát: célkitűzése volt, hogy az országlakosok gyülekezetéből ismét erős, összetartó közösséggé váljanak a magyarok. Ehhez elengedhetetlen, hogy empátiával forduljunk egymás felé, és tisztában legyünk olyan elvont fogalmakkal, mint a megbocsátás vagy a lelkiismeret.

A kötetet ajánljuk mindazoknak, akiket érdekelnek a magyar film- és irodalomtörténet mélyebb összefüggései, és értékelik a hazaszeretetről, a nevelésről és a nemzeti identitásról szóló személyes vallomásokat.

Katherine Reay: Az angol remekmű

Fotó: Libri Bookline

A nemzetközi bestsellerlisták állandó szereplője Katherine Reay. Regényeiben kiváló érzékkel kapcsolja össze a kortárs fikciót, a történelmi elbeszélést és az irodalmi hagyomány iránti érzékeny tiszteletet. Prózáját érzelmi mélység és szellemes intellektus jellemzi; a Brontë nővérek gótikus rejtélyeinek öröksége éppúgy visszhangzik benne, mint a modern identitáskeresés dilemmái. Hősnői erősek, mégis esendők, tehát emlékezetes alakok, akik önazonosan küzdenek a Reayre jellemző, gondosan megrajzolt és történelmileg hiteles környezetben a kisvárosi Amerikától a hidegháborús Berlinig.

Első magyarul megjelent krimijében, Az angol remekműben ezt az irodalmi érzékenységet a hetvenes évek Londonjának könyörtelen művészeti világába ülteti át.

Egy fiatal, vakmerő kurátorasszisztens, aki szárnybontogató festőként is próbál érvényesülni egy Picasso-kiállítás megnyitóján, amelynek előkészítésében maga is aktívan részt vett, felveti a gyanút, hogy a Nevető nő című festmény hamis lehet. Nem is sejti, vagy talán nagyon is tudja, milyen horderejű botrányt indít el ezzel: olyat, amely a Tate falain is kiszivárog, és karriereket, sőt intézményeket sodorhat veszélybe.

Zsenialitás és csalás, szépség és megtévesztés határvidékén bontakozik ki a történet, akár egy Donna Tartt-féle intrikában, ahol a csillogás mögött súlyos erkölcsi kérdések húzódnak. Külön érdekesség, hogy Reay a könyvben a művészetről és a sikerről is ír: bemutatja a kreatív folyamatok pszichológiai hátterét, az inspiráció működését, és az alkotói blokkok leküzdésére is kínál megoldást, valamint arra is kitér, milyen hosszú és rögös út vezet a sikerhez.

Nyitókép: Shutterstock

 

