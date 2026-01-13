Magányos székely Nagoya mellett – Hungarikumokkal a világ körül 9/3.

A Nagoya mellett található Seto egy csendes kisváros, nem sok minden történik ott, nekünk mégis különösen érdekes helyszín volt. Itt üzemelteti ugyanis Natúr Büfé nevű étkezdéjét Ocuka Nami és Lázár Attila.

Zárójel kinyit. Épp hozzájuk tartottunk metróval, amikor a végállomáson odajött hozzánk egy férfi csellóval a hátán. Már korábban kiszúrtuk magunknak, ugyanis a japán tömött metrókon, nem egy megszokott jelenség egy cselló – de persze más hangszer sem. Szóval odajött és megkérdezte, hogy ugye Magyarországról jöttünk? Hallotta, ahogy beszélgetünk, és felismerte a nyelvet.

Kiderült, hogy 2012 környékén három évig Budapesten élt és egy nagyon kicsit beszél is magyarul. Tényleg milyen kicsi a világ! Zárójel bezár.

Attiláék szinte minden alapanyagot maguk termesztenek földjeiken: a zöldségektől és fűszerektől kezdve a rizsen át a búzáig, melyből friss, ropogós héjú kenyeret sütnek. Mielőtt azt hinnénk, hogy mélyen a hegyek közt van a „farm” a messzi-messzi Japán vadonban, ott ahol anno Tom Cruise nyalogatta sebeit, sajnos ki kell, hogy ábrándítsuk az olvasót. Japánban szó szerint minden megművelhető parcellát használnak, ha épp nem beépítik, vagy másra használnak, esetleg nemzeti parkot alakítanak ki belőle. Itt olyan nem létezik, hogy a földet „elfelejtik” bevetni, ha az arra való. Így esett, hogy Attiláék parcellájának jelentős része egy sztráda alatt egy kis patak mellett és egy magyar szemmel hegynek nevezhető vonulat közt található.

Vissza menühöz: 99%-ban igazi magyar ínyencségeket tartalmaz – néha egy kis japános beütéssel. A Büfé azonban nem mindig a setoi kult​urális központ tágas helyiségében állt. Attila megmutatta nekünk azt a kis, egy garázsnál éppen csak hogy nagyobb zugot a közeli piac egyik szegletében, ahol az egész évekkel azelőtt elkezdődött. Annak, aki rég nem járt már otthon, biztosan összeszorul a szíve, ahogy Attila mutatja a lenti részt telis-tele magyar népművészeti termékekkel, a fenti részt pedig fokhagymával és egyéb szárított fűszernövényekkel.