Célkeresztben a magyar géniuszok

Szekér Nóra: Fedőneve: Marslakó. Világhírű magyar tudósok állambiztonsági megfigyelése. Bp., Jaffa, 2023, 280 oldalon.

Kiemelkedően fontos könyvet írt Szekér Nóra történész, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának munkatársa, akinek Fedőneve: Marslakó. Világhírű magyar tudósok állambiztonsági megfigyelése című könyve 2023-ban jelent meg a Jaffa kiadónál. A Kádár-korszak titkosszolgálatának tudományos elemzése szerint csak az amerikai egyetemeken legalább ötszáz magyar származású tudós dolgozott. „Melléjük sorakoznak az Európában és más világrészeken működő tudósok. Nem túlzás, ha azt állítjuk, ezernyi magyar tudós működik ma hazáján kívül. Oly sokan vannak, hogy nem is vehetjük mindet számba.” A számbavétel azonban folyt, így a külföldön alkotó magyar kutatókról dossziék tömege gyűlt össze. Kiemelt célpontot jelentettek a Manhattan-terv és a hidrogénbomba magyar származású „marslakó” lángelméi, valamint a Nobel-díjasok. Tudásuk stratégiai jelentősége miatt megközelítésük csak szovjet irányítással, magas szintű konspirációban történhetett, de ehhez a magyar titkosszolgálatok közreműködése nélkülözhetetlen volt. A célszemélyeket fedőnév alatt, operatív tervek szerint figyelték. A kötet négy tudós – Teller Ede („Kárász”), Szilárd Leó („Törő”), Gábor Dénes („Carter”) és Szent-Györgyi Albert („Bogarász”) – állambiztonsági megfigyelését mutatja be, rávilágítva nemcsak a módszerekre, hanem életútjuk politikai rendőrséget érintő részleteire is.

Bár a kötet foglalkozik Szent-Györgyivel is, nem lehet elmenni a tény mellett, hogy a vizsgált tudósok jelentős része magyar-zsidó ember volt, és egy egészen speciális miliőből kerültek ki, illetve életutat jártak be.

Bár ezt néhány életrajz tapintatosan próbálja elhallgatni, Szekér könyve nem esik ebbe a hibába, hanem értő módon tárgyalja a vizsgált kutatók, tudósok életének ezt az aspektusát is. Ez volt a szakirodalom által „a magyar jelenség” néven emlegetett fogalom: többségük fiatalon hagyta el az országot, munkásságuk a külföldhöz kötődik, és jelentős részük zsidó származású volt, míg az identitásuknak és összetartozási tudatuknak azonban fontos elemét jelentette a közös szülőföld.

A Nobel-díjas Wigner Jenő egy helyütt külön megemlékezett erről a jelenségről: szerinte e mögött az összetartozás mögött a „magyarságból” fakadó közös pont csupán olyan „külsődleges” jellemző volna, mint a születési hely, egy kevesek által beszélt nyelv közös ismerete vagy bizonyos gyerekkori emlékek hasonlósága, akkor formális dolog volna e körhöz köthető kiemelkedő szellemi teljesítményt „magyar jelenségnek” nevezni.