Háború az elménk bal és jobb féltekéje között

A szeptemberi Brain Bar egyik legérdekesebb vendége az 1953-ban született Iain McGilchrist brit pszichiáter, író és irodalomprofesszor lesz. A skóciai Skye szigetén, egy ősi whisky- főzde épületében élő és alkotó szerző szakterülete pályája elején még a romantikus költészet, mindenekelőtt William Wordsworth munkássága volt, később azonban az emberi elme általános működése kezdte foglalkoztatni. Beiratkozott az orvosi karra, sokáig egy londoni kórházban praktizált, majd az agyi képalkotást kutatta a Johns Hopkins Egyetemen. A humán műveltség és a medicina egyidejű, mély ismerete egyedülálló szemléletmódot alapozott meg. Nem véletlen, hogy McGilchrist fő műve, a The Master and His Emissary – The Divided Brain and the Making of the Western World (a mester és küldötte – a megosztott agy és a nyugati világ megteremtése) hatalmas visszhangot váltott ki az angolszász világban. A kötet különös, nyugtalanító ötvözete a neuropszichológiának, a filozófiának, a kultúrtörténetnek és a civilizációkritikának.