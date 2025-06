A két világháború között ő volt a megtestesült emberszeretet – Károlyi Józsefné Wenckheim Margit örökségéről

Manapság bizarr, hogy valaki az Osztrák–Magyar Monarchia bukása után darutollas kalapban királyt követel az ország élére, ráadásul a Habsburg–Lotharingiai-házból valót. Pedig mi vagyunk ilyenek, nem ők. A legitimista mágnások, nagypolgárok, értelmiségiek és hivatalnokok ugyanis a politikai stabilitás, az ezeréves jogfolytonosság miatt akartak királyt polgári személy helyett. A Habsburgok közül meg azért, mert úgy találták, hogy a választott király ugyanúgy instabilitást hoz, mint egy köztársasági elnök. A magyar legitimizmus azonban több volt államelméletnél. Szociális népkirályságot akartak, azaz felemelni a tömeget. Mindezt annak a vallásos szeretetnek a jegyében, amelyről nemrég az amerikai alelnök és a később megválasztott pápa is vitázott. Eszerint a szeretet nem más, mint önismeret, érzés és akarat

s annak a belátása, hogy az élet egyetlen célja a másokért való cselekvés.

A Károlyi házaspárnak IV. Károly és Zita királyné bizalmasaként nagy szerepe volt abban, hogy a legitimizmus 1925-ben fordulatot vett. Az akkor már özvegy Zita ugyanis azt kérte, hogy hagyják el a „reakciót”, kezdjenek új politikát. 1926 elején szétvált a Szentkorona Szövetség női és férfi ágra. Apponyiné Andrássy Klára és özv. Istvánffy Gyuláné vezetésével megalakult a Magyar Nők Szentkorona Szövetsége, amelybe zsidókat és polgárokat is befogadtak. Károlyiné a székesfehérvári csoport vezetője lett.

A fordulat jelentős, mert ez jelölte ki a legitimisták helyét a politikai térkép közepén. Horthyval azért kerültek szembe, mert ő választott királyt akart, a nyilasokkal pedig azért, mert Németországtól az egész magyarság létét féltették. Ez vitte el őket az angolszászbarátságig, a náciellenességig, illetve a baloldallal való együttműködésig.

Dolgoztak közben a női egyenjogúságért, az egészségügyért és a művelődésért, legfőképp pedig azért, hogy mindenkinek legyen munkája.

Tőlük indult első női képviselőnk, Slachta Margit. Károlyiné alapította a székesfehérvári kórház gyermekosztályát, a Szent István Bajtársi Szövetségben egyetemi ösztöndíjat osztott, 1933-ban pedig létrehozta az Angoratex vállalatot, hogy a középosztálybeli és a parasztasszonyok tisztes mellékjövedelemre tegyenek szert. Tenyésznyulakat biztosított, oktatást szervezett, felvásárolta tőlük a drága gyapjút. A vállalat országosan működött, hirdetései naponta jelentek meg. Az időközben teret nyert nyilasok először azzal támadták, hogy a grófné felcsapott kereskedőnek. Majd azzal, hogy cégébe zsidókat engedett.

A Szentkirályi utcai Károlyi-palota. (Forrás: Wikipédia)

Régóta szokás gúnyolódni a Horthy-kor árvalányhajas népiességén, álságos kurzusnak nevezve kereszténységét. Eszünkbe sem jut, hogy az Orion, a Taurus, a Tungsram és más világmárkáink sikerében, részvényesként vagy cégvezetőként mágnásainknak is szerepe lehetett. A héten valaki odaírta egy díszmagyarba öltözött gróf fényképe alá, hogy „közben Európában már öltönyben jártak”.

A gúnyos fricskában minden kádárista butaságunk benne van.

Mit sem tudunk az arisztokrácia által vitt rengeteg projektről, a napi munka fáradtságáról, Bekecs Gábor bekecséről, a ma is világszerte divatos huszárruháról, a Kárpátok-szerte elterjedt paszományról, a palotákban felhalmozott Raffaellókról és Tizianókról, vagy hogy akkoriban még a japán császár is ilyesmi viseletet hordott ünnepen, az angol király pedig még ma is.

Károlyiné fiatalon, 1934-ben megözvegyült. Karcsú, mondén szépség volt, és a főváros tíz leggazdagabbja közt szerepelt. Ingatlanvagyona Chorin Ferencével vetekedett. Mindezek ellenére nemcsak a kétkezi munkát, de az életveszélyt is vállalta. A Magyarországra menekült lengyelek ellátásában akképp vett részt, hogy gróf Széchenyi Károlytól (az ő édesanyja is Wenckheim lány volt) átvette a Lengyel–Magyar Menekültügyi Bizottság vezetését. Barátnője és munkatársa, a legitimista Andrássy Klára épp azért akart menekülni már 1941-ben, mert a bizottságban és másutt végzett munkája miatt a német letartóztatási lista élén állt.

Károlyiné a német megszállás után a Szentkirályi utcai palotájában rejtegette a fegyveres ellenállásban részt vevő Szent-Györgyi Albertet és Zilahy Lajos írót.

Akik a háború után itt alakították meg a Magyar–Szovjet Baráti Társaságot, mígnem nekik is menekülniük kellett Rákosi elől. 1950-ben kommunista lejárató kampány indult Ausztráliában, Kanadában és az USA-ban a magyar emigránsok ellen. Azt állították, hogy állatias kegyetlenséggel bántak a háború idején az angolszász hadifoglyokkal. Ekkor derült ki, hogy Károlyiné félszáz angol pilótát bújtatott fehérvárcsurgói kastélyában a németek elől, akik fejedelmi módon étkeztek, sportolhattak, levelet írhattak.

1931-ben egyszerre mutatták be gróf Batthyány Gyula festő néhány portréját egy fővárosi galériában. Az egyik Károlyinét, a másik Andrássy Klárát ábrázolta, ők hárman egyébként közeli rokonok és barátok voltak. Művészettörténetünk máig nem tudja eldönteni, hogy az általa „LMBT-személynek” mondott festő ismerte-e a szabados életet élő Łempickát. Valószínűleg igen. Részint Párizsból, részint pedig azért, mert Tamara és magyar férje, Kuffner báró is segítették a lengyel menekülteket életrajzuk szerint. A festmények mindenesetre azt sejtetik, hogy Batthyányra nagy hatással volt a lengyel, akinek meg a fő művét André Kertész egy fotója ihlethette.

A felújított szabadkígyósi Wenckheim-kastély madártávlatból. (Forrás: Wikipédia)

A bizottsággal együttműködő állami hivatalnokról, id. Antal Józsefről rakpartot neveztek el,

holott sem egzisztenciálisan, sem fizikai létét tekintve nem kockáztatott annyit, mint Károlyiné.

Utóbbi eddig egyetlen elismerésben részesült. 2021-ben, harminc évvel a rendszerváltás után, a lengyel állam posztumusz Virtus et Fraternitas emlékérmet adományozott neki. A lengyelek ekkor elkészítették az életrajzát a Wikipédián. Senki nem tájékoztatta őket arról, hogy mi, magyarok fordítva írjuk a nevet, és a „né” a házasságkötést jelzi. Így fordulhatott elő, hogy a globális adatbázisban nincs összekapcsolva Károlyi József és Károlyiné adatlapja. A foglalkozásához meg azt írták, hogy ápolónő (holott inkább az Andrássy lányok voltak azok), illetve hogy palotahölgy. Ami igaz, csak kevés. A lengyel életrajzban ráadásul Vágvölgyi Gabriellának is nevezik, miközben ez a hölgy, egy tanárnak a lánya, Széchenyi Károly felesége volt. S nincs még vége az őrületnek. A magyar Wikipédián, férje életrajzában, gróf Margarete von Wenckheim néven szerepel, éppen ő, az egyik legnagyobb legitimista és magyar hazafi. Ne felejtsük, a Wikipédia hozott anyagból dolgozik, ezt találták róla.