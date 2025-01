„Bárónő ecsettel” – az eltörléskultúra a lengyeleket is utolérte

A hívő és nem hívő közötti egyik különbség az, hogy az előbbi nem csak a fejében állandóan csicsergő hangra figyel, észreveszi időnként azt is, ha fentről üzennek. A múlt héten fejeztem be egy regényt, és adtam át első szerkesztőimnek, a feleségemnek és a lányomnak. Történetében feltűnik Tamara de Łempicka lengyel festőnő alakja. Épp most lett tízéves a róla szóló Wikipédia-cikkem, amelynek csak az elmúlt napokban hatszáz olvasója volt. Továbbá a múlt héten nyílt meg egy kiállítás Tamara életéről a Lengyel Intézetben, és iktatták be Donald Trump amerikai elnököt, aki az eltörlés kultúrájának az eltörlését ígéri.

A Lengyel Intézet a lengyel külügyminisztérium szerve. Olyan programokat valósít meg és olyan klisék alapján, amilyeneket a varsói központ meghatároz neki. Nem háboroghatunk tehát azon, hogy a reklámanyagból kimaradt, hogy Tamara második férje a magyar Kuffner báró volt, méghozzá harminc éven át, egészen Kuffner haláláig. Ezt a klisét kapja Szófia, Caracas és Berlin, márpedig ezeket a legkevésbé sem érdekli, hogy Kuffner Raoul is élt egyszer.

Még egy fontos magyar adalék Tamara életrajzához, amelyet magyar nyelven talán most láthat először leírva az olvasó. Külföldi szakértők szerint Tamara fő művét egy magyarnak a fotója inspirálta. A Tamara a zöld Bugattiban című önarckép a nagyvilági, sőt züllött életet élő festőnőt ábrázolja a fényűzés és az erotika kellékeivel, illetve szimbólumaival. André Kertész fekete-fehér fotója pedig egy száz éve élt, de ma is gyönyörűnek tetsző manekent Bugatti versenyautóban. A fotó 1928-ban készült, ugyanabban az évben, mint a festmény, és amikor Tamara Kuffner szeretője lett.

Tamara a zöld Bugattiban

Ne higgyük azt, hogy az eltörlés kultúrája a globalizmus kizárólagos terméke. A Nyugat szellemi felsőbbrendűségének érvényesítéséhez régóta hozzátartozik a magyar emlékek elhallgatása, meghamisítása.

S nemcsak a lengyelek tesznek hozzá ehhez fájóan sokat, de mi magunk is.

A kádárizmus máig a fejünkben él, úgy látszik, kitörölhetetlenül. Ugyan kinek jut eszébe a holland De Stijlről hallva Huszár Vilmos munkássága? Ki hallott arról, hogy a „shaped canvas” valójában Petri László érdeme, és nem az amerikai Frank Stelláé? Hogy Modigliani barátja volt Czóbel Béla? Kis adalék az öncenzúrán és öntudatlan automatizmusokon alapuló eltörlés technikájához: a Modigliani életéről szóló magyar Wikipédia-szócikkben nem szerepel Czóbel neve, márpedig ezt kétszer annyian olvasták eddig, mint Czóbelét.