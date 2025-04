Márai, humor, cimbalom – Hirtling István a Mandinernek

Hogyan kezdődött a kapcsolata Márai Sándorral?

Egyszer csak belesodródtam a világába: 2013-ban a Petőfi Irodalmi Múzeumban volt egy megemlékezés, ahol Mészáros Tibor tartott előadást, engem pedig elhívott, hogy olvassak fel néhány részletet Márai írásaiból. Az előadásban nagy hangsúlyt kapott a bor, pontosabban Márainak a borról született írásai. Ez váratlanul ért, mert fogalmam sem volt róla, hogy az életműnek ilyen részletei is vannak. Ahogy valószínűleg a közönségnek sem, és talán éppen e miatt az új szemszög miatt lett nagy sikerünk. Innentől pedig ment minden a maga útján. Előbb Márai ugyancsak ritkán emlegetett humoros oldalát igyekeztünk közösen felvillantani a Lenin szakálla estünkkel, majd az életút keresztmetszetét mutattuk be Kassától az óceánig címmel. Most a huszonnegyedik Márai-estünknél tartunk, és még korántsem értünk a mondanivalóink és a lehetőségeink végére. Időközben a forma is változott. Eleinte Tibor beszélt többet, én csak egy-két műrészletet olvastam fel, mára megfordult az arány, emellett élő zenei kísérettel és vetítésekkel gazdagítjuk a nagyjából másfél órás műsorainkat.