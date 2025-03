„Inkább költőként, mint humoristaként emlékezzenek rám” – Bagi Iván új verseskötetéről és a világunkból száműzött Istenről

Az irodalomban is ilyen lehangolónak látja a helyzetet?

Majdnem. De azért a legbensőbb művészi koncepcióra épülő szöveg, az olvasók számának drámai csökkenésétől függetlenül, mintha mégiscsak valahogy jobban őrizne valamit az integritásából. Talán azért alakulhatott ez így, mert napjainkban a minőségi olvasás teljesen kiment a divatból.

Akárhogy is legyen, e tekintetben meglehetősen szemellenzősen élem az életemet.

Ebből a szempontból semmit sem változott magához az írói tevékenységhez való viszonyulásom. Csinálom, amit csinálok, aztán majd meglátjuk, az utókor hogyan fogja ezt kezelni. Ahhoz nekem már úgysem lesz semmi közöm. Mindaz tehát, amivel most foglalkozom, a távoli jövő fényében lehet érvényes vagy érvénytelen. Naivan azzal igyekszem áltatni magam, hogy egyik vagy másik könyvem évtizedek múlva értő közönségre találhat.

Mit szeretne jobban, ha humoristaként vagy költőként emlékeznének majd önre?

Inkább költőként. Bár szerintem Olivérrel (Nacsa Olivér – a szerk.) humoristaként sem kell szégyenkeznünk. Sokan szeretnek bennünket. Idestova harminc éve vagyunk a pályán.

Bagi Iván (b2) és Nacsa Olivér (j) humoristák, a Karinthy-gyűrű kitüntetettjei, valamint Korda György énekes (b) az elismerés átadásán 2019. június 25-én. MTI/Mohai Balázs

És a versírást illetően hány éves tapasztalata van?

Nyolc-kilencévesen írhattam az első versikéket, ha emlékem nem csal, bájosan gyermetegek voltak ezek az irományok. Aztán, sajnálatos módon, idő előtt csalódni kényszerültem. Szegeden, az általános iskolában a tehetségemért kimondottan dilettánsan lelkesedő tanítónő úgy döntött, elküldi néhány művemet egy megyei versírói pályázatra, amit alsó tagozatos gyerekek között hirdettek meg. Biztos, ami biztos, előtte azért jól átírta őket, vagyis végül kvázi a saját verseit küldte el. Azt hiszem, ezzel a húzással önmagát akarta velem kifejezni. Persze így nem értem el semmilyen eredményt sem ezen a pályázaton.

Olyan volt az egész, mint egy merénylet az identitásom ellen,

fel is hagytam a dologgal nagyjából a középiskola elejéig.

Ott mi adta az újabb lökést?

Szerencsém volt, mert a magyartanárom, Tomaji Attila nemcsak karizmatikus pedagógusként, de költőként is rendkívül inspirált. Aztán következett egy újabb műfaji kirándulás az életemben, amelynek eredményeképpen a húszas éveimben elkanyarodtam a prózaírás felé,

és csak a 2010-es évek végén tértem vissza a költészethez; akkor viszont rövid idő alatt írtam több tucat verset.

Ebből született meg az első verseskötetem, A törődés eredete, majd – miután továbbra sem bírtam leállni – a már sokkal kidolgozottabb, ciklusokból álló, alapvető ontológiai kérdéseket feszegető Egy a semmiből, amelyet a Tárgyak talentuma követett. Illetőleg aktuálisan a nemrégiben megjelent és ugyancsak ciklusokba rendezett A bujkálás vidéke című verseskötetem, amiben a magam mércéje szerint igyekeztem növelni a tétet.

Az egzisztenciális tétjei növekvő szorításában egyszer csak drámaian visszaszoruló élete nyomába ered? Legalábbis ez áll a fülszövegben.

Nagyjából. Talán ezek az eddigi legszemélyesebb szövegeim, még ha ez az úgynevezett lírai én nyilvánvalóan nem is egy az egyben megfeleltethető velem. A fiamhoz is szólok például, aki nem létezik, ahogyan lányom sincs. De még nem tettem le róla, hogy egyszer gyermekvállalásra adjam a fejem. A bujkálás vidékében kevésbé akartam tendenciózus lenni, egyrészt úgy éreztem, hogy azok az írások, amelyek az előző kötet leadását követően születtek, kicsit hajótöröttekké váltak, más szóval lírai hontalanok lettek, ennélfogva kezdeni akartam velük valamit.

Általában a spontán, cél nélküli munkának eme fázisában a szerzők úgy érzik, annyi verset már nem tudnak írni, amely elegendő lenne egy újabb kötet anyagához, ezért főként magáért az alkotás örömére, tét nélkül írogatnak, később persze lassan tudatosulni kezd bennük, hogy ezen írások gyorsan növekvő mennyiségéből akár még egy könyv is születhet. Nekem ebben most megint szerencsém volt, mivel mindig történt velem valami érdekes, illetve gyakran kerültem különleges hangulatba, amely az ihletett állapotot szokta megelőzni, ezt kiválthatja akár egy jó szám, de egészen jelentéktelen apróságok is.

Ha nem ír, akkor mit csinál?

Többek között olvasok. Azt a legszívesebben.

Kiket?

Thomas Mannt, Tolsztojt, Huxley-t, Thomas Bernhardot, Musilt, Proustot, Pilinszkyt. A maiak közül kevesebbet, de kedvelem Franzent, Knausgårdot, Falusi Mártont, Nádast, Krasznahorkait.

Az egyedi hangot keresem mindig, érzésem szerint ez inkább volt a klasszikusok sajátja.

És a humoristalét?

Megy az is a maga útján. Ott van a televíziós műsorunk Olivérrel, a YouTube-on pedig egy barátommal, Józsival elkezdtünk egy érdekes szórakoztató formátumot, ami, úgy tűnik, egész jól bevált.

A Találd ki! adásaiban az internetről rendelt termékekről próbáljuk eldönteni, konkrétan mire valók, bevonva az utca emberét is.

Ez nem csupán jó játék nekünk és remélhetőleg a nézőknek, de szándékunk szerint akár társadalmi haszna is lehet. A magunk módján próbáljuk vele felhívni a figyelmet a környezetvédelem fontosságára, többek között arra, hogy nem biztos, hogy minden tárgyra feltétlenül szükségünk van, amit akciósan kínálnak az interneten. Vagy ha már mindenáron rendelni szeretnénk, akkor tegyük azt nagyobb tételben, mivel ez a fajta tudatosság kevesebb csomagolóanyagot igényel, ily módon pedig a szállítás okozta környezeti károk is mérséklődnek valamennyire.

Egyéb tervek?

Nagyon szívesen szerveznék olyan közösségeket, amelynek tagjai nem politikai vagy ideológiai alapon, hanem kizárólag az olvasás öröme okán járnak össze. Falusi Márton író-költő barátommal mostanság sokat vitatkozunk arról is,

lehetséges-e a magaskultúrát emészthető formában, ismeretterjesztő jelleggel, szélesebb tömegekhez is eljuttatni,

vagy ez is csupáncsak egy naiv ábránd. Ezenfelül jelenleg nagy erőkkel dolgozom a következő lírai kötetemen, ami tulajdonképpen egy válogatáskötetet takar, amely vadonatúj versekkel kiegészülve az elmúlt harminc év termését foglalja magában, hogy az egyebekről ne is beszéljek. Amíg az embernek vannak tervei, feladatai, addig semmi oka sincs az elkeseredésre. Szerintem ebben a megállapításban sok igazság rejtőzik.

