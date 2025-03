A világ legnagyobb kincse, a jövő kulcsa, mégis hagyjuk pusztulni!

Így március 22., a víz világnapja egyben a környezetvédelem egyik legfontosabb napja is, minden esztendőben egy fő témával.

Idén a gleccserek állnak a fókuszban,

párhuzamosan az ENSZ azon korábbi döntésével, amely 2025-öt a gleccserek megőrzésének nemzetközi évé, március 21-ét pedig a gleccserek világnapjává nyilvánította.

Nem véletlenül, hiszen az talán már sokak szerint jól ismert tény, hogy a föld gleccserei egyre gyorsuló ütemben olvadnak, a „fagyos világ” eltűnése pedig egyre kiszámíthatatlanabbá teszi a vízkörforgást. Mindez beláthatatlan következményekkel járhat számtalan ökoszisztéma és életközösség számára, az olvadékvíz áramlásának módosulása, ami szerte a világon árvizeket, aszályokat, földcsuszamlásokat és tengerszint-emelkedést okoz,

pedig emberek milliárdjainak életét fogja befolyásolni a nem is olyan távoli századokban.

A gleccserek, hívják fel rá a figyelmet a kutatók, minden szempontból fontos alkotóelemei a világunknak, hiszen az olvadékvizük nélkülözhetetlen az ivóvízellátás, a mezőgazdaság, az ipar, a tiszta energiatermelés és az egészséges ökoszisztémák fenntartása szempontjából – megőrzésük ezért valóban a túlélés kulcsa.

A témához kapcsolódóan az ENSZ hosszabb távú akciót is hirdetett, amikor a 2025–2034 közötti időszakot a krioszféra tudományok cselekvési évtizedének nyilvánította. A krioszféra az állandó hó- és jégtakaró, jéghegyek, gleccserek, jégsapkák, jégpáncélok és a permafroszt (fagyott talaj) mellett az időszakos eljegesedéseket is magában foglalja. Ezek állapota és ciklikussága a bolygó összes élőlényére hatással van, tudományos kutatása kulcsfontosságú lesz a klímaváltozás és a vízkörforgás megértése szempontjából.

Rendezvények, események Magyarországon a víz világnapja alkalmából

Várfok Galéria – Project Room (1012 Budapest, Várfok utca 11.)

A 17 órától kezdődő ingyenes eseményen Forrai Ferenc Vízvonal – kékre rátakar a fehér című kiállításához kapcsolódóan beszélget Czímer Bence hidrogeológus szakmérnök és a galéria munkatársa, Czímer Dalma, többek között a képzőművészet és a tudományág kapcsolatáról is. A március 29-éig nyitva tartó tárlat formai kompozíciói a természet folyamataira, az ember természetbe való beavatkozásainak hatásaira utalnak, kiemelve a mesterséges beavatkozásokat, amelynek következtében megváltozik a vizek kiterjedése, mennyisége és minősége, negatív következményeket előidézve a természeti, társadalmi és élettani környezetben. A mottó Szöllősi-Nagy András, hidrológustól származik: „Az elmúlt hatezer évben a víz határozta meg az emberiség civilizációját, ma az emberi civilizáció határozza meg a vizeink jövőjét.”

Balaton-felvidéki Nemzeti Park

A nemzeti park alkalmazottai több programmal is készülnek ez alkalomból. Túra indul a Nagyberekben a Fehérvízi-lápon, amely nemzetközi jelentőségű vizes élőhely, ahol megfigyelhetők mások mellett a nagy lilikek és nyári ludak több százas csapatai, valamint a területen táplálkozó és telelő récefajok sokasága és az általuk idevonzott ragadozómadarak is. A Kis-Balaton Látogatóközpontban különböző víz-mintavételezési módszereket próbálhatnak ki az érdeklődők, és lesz vízi hálózás, gőtecsapda-, rákvarsa-, teknőscsapda-bemutatás is.

Pécs ZOO

A pécsi állatkertben egész napos programsorozattal várnak gyerekeket, felnőtteket egyaránt. A Mandulásban A víz ereje címmel rendeznek interaktív bemutatót, amelynek során a látogatók modellezett erózió segítségével ismerhetik meg a víz által formált természeti képződményeket (folyami kavicsok, sziklaképződmények, cseppkövek víznyelők), és megismerkedhetnek a bolygón talál vizek fajtáival és kialakulásukkal is. Az állatkertben lesz többek között pecsétgyűjtő játék, a Duna–Dráva Nemzeti Park munkatársai Magyarországon felsorakoztatják a Magyarországon élő leggyakoribb halfajokat, vízimadarakat, tradicionális halászati eszközöket, és vízműves kulisszatitkok is feltárulnak a Tettye Forrásház izgalmas vizes játékai révén. Mindehhez csatlakoznak a PTE–TTK kutatói, hallgatói, valamint „vízi látványetetésekre” is sor kerül.

Az ezerarcú víz | Pilisi Len Látogatóközpont | Pilisszentiván

Családi napra invitálják a közönséget a Pilisszentivánon található Pilisi Len Látogatóközpontban. Az érkezők megismerkedhetnek a vízzel mint éltető elemmel és nélkülözhetetlen élőhellyel, és megtudhatják többek között azt is, mi a különbség a csibor és a csíkbogár között, milyen kémiai összetételű az esővíz, és milyen tisztaságú vizet fogyasztunk.

Szemétszedés a solymári nádas mentén

Szombaton 8:30-kor a solymári vasútállomástól indul az újabb szemétszedő akció, ami a solymári nádast és annak környékét tisztítja és szabadítja meg a hulladéktól. A víz világnapja alkalmából várják a lelkes környezet- és természetvédőket, akik szívesen segítenének ebben.

