A hit mint észszerűség

Az 1979-ben született Ross Douthat amerikai konzervatív gondolkodó sokáig csupán arról volt ismert, hogy értékrendje ellenére – a gyanakvóbb természetűek szerint viszont éppen azért, egyfajta díszjobboldaliként – állandó rovatot kapott a The New York Times hasábjain. Azután megírta The Decadent Society (a dekadens társadalom) című zseniális könyvét, amelyben tömör, frappáns összefoglalóját adta annak, hogyan lett az értelemre és nagyszerűségre törekvő Egyesült Államokból infantilis kultúra, saját sikerének áldozata. A katolikus Douthat idén új kötettel jelentkezik, amely arról szól, miért lenne érdemes a Homo sapiens összes egyedének visszatérnie a valláshoz.