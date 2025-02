Valóban, nem mindegyik pápa volt szent – de ez nem kérdőjelezi meg az intézmény hitelességét

(Az alábbi írás az egyházi év emlék- és ünnepnapjait követő új sorozatunk részeként jelenik meg. A sorozat további részeit ide kattintva olvashatja el.)

Főnöknek, vezetőnek lennie kell. Minden intézményben, közösségben, csoportban. Lehetőleg egy személy. Szemléletünk alapvetően monarchikus, amiképpen a világ is az. Egyetlen Isten teremtette – s amint a mennyben, úgy a földön is:

akkor működik jól bármilyen szervezet, ha vitathatatlan tekintéllyel kormányozza valaki.

Ellenkező esetben rivalizálás, intrika, iránytévesztés, eretnekség és káosz következhet.

Sokat őrlődünk azon, milyen a jó vezető; akár állami, munkahelyi vagy családi szinten nézzük. Kinek kell kiválasztania? Dei gratia vagy demokrácia? Sem a család, sem a munkahely nem működik hatékonyan, ha minden döntésről többségi szavazást rendezünk; az államhatalomtól ellenben mégis ezt várjuk el.

Az egyház vezetése azonban bonyolultabb, mint egy pusztán világi intézményé.

Miközben ugyanúgy meg kell küzdenie bürokráciával, költségvetéssel, jogi problémákkal, addig célja túlmutat a földi dolgokon. Nem összevethető egyetlen más szervezettel sem.

A vezető kiválasztására itt maga a Megváltó mutatott példát; egyszerűen kijelölte.

Amiképpen az első szentté avatást – még a kereszten, a jobb lator javára –, úgy az első fontos kinevezést is ő maga gyakorolta. Ezért a legitimációja is roppant erős és kikezdhetetlen, noha Jézus nem rendezett szavazást, sőt tesztet sem töltetett ki a jelöltekkel. Nem gyűjtetett ajánlásokat és nem volt előválasztás. Az idő igazolta a döntés helyességét. Igaz, valószínűleg bárkire ruházza a hatalmat, a pápaság akkor is fennmarad. Akár Jakab, János, András vagy Tamás kapja a pásztorbotot.

Nem többoldalas, apróbetűs jegyzetekkel ellátott szerződésben, hanem néhány szóban nyilvánítja ki akaratát Simon megbízatását illetően: „Neked adom a mennyek országának kulcsait: Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is.”

Miféle ember ez a Jónás fia Simon, a galileai halász?

Milyen iskolákat végzett, van-e doktorátusa, hány nyelven beszél, digitális kompetenciái fejlettek-e, rendelkezik-e vezetői tapasztalattal és hány követője van a közösségi médiában?

Nem a legokosabb. Nem a legszilárdabb jellem. Az egyetlen, akinek Jézus azt mondta: „Távozz tőlem, sátán!” A mester elfogásának éjszakáján előbb karddal akar megvívni érte, de rövidesen háromszor letagadja még azt is, hogy ismeri.

Mindenbe belevág, sokszor meggondolatlanul; amikor látja, hogy Jézus vízen jár, ő is rögtön ki akarja próbálni. A színeváltozáskor sátrat építene és ott maradna örökre, megfeledkezve családról és halakról. Vendégeket hív, noha beteg az anyósa. De képes arra, hogy feltétlenül alávesse magát Krisztusnak: „A te szavadra kivetem a hálót.” Talán emiatt lett kiválasztva.

A kulcsos hasonlat miatt úgy képzeljük, mintha egy portás volna. Vele fogunk találkozni, mielőtt bejuthatunk az üdvösségre.

A több mint háromszáz pápából senki sem vette fel a nevét; a jóslatok szerint az lenne ugyanis az utolsó…

A pápa élethossziglan tölti be hivatását. Ezért is volt roppant káros XVI. Benedek döntése a visszavonulásról. Mostantól, ha nem tetszik valakinek a vatikáni irányvonal, kis nyomásgyakorlással, vádaskodással, hecckampánnyal ráveheti a lemondásra. Péter erre akkor sem volt hajlandó, amikor az életéről volt szó. A Bibliában ugyan nem szerepel, de a keresztény hagyományban tartja magát a Sienkiewicz által is megírt történet: az üldözések idején az örök városból elfutó apostolnak megjelenik Jézus. „Hová mégy, uram?” (Quo vadis, domine?) „Megyek Rómába, hogy újból megfeszítsenek!”, hangzik a válasz. Erre elszégyelli magát, visszafordul, s hóhéraitól már csak azt kéri, fejjel lefelé feszítsék meg, mert méltatlan úgy meghalni, amiképpen az Üdvözítő.

Az első pápa mártírhalált halt, és utána még számtalan követője jutott e sorsra.

Nem fényűző gazdagság, nem a dicsőség és jólét, hanem a szenvedés és a vértanúság járt a hivatallal. (Érdekes párhuzam, hogy az első magyar miniszterelnököt ugyancsak kivégezték, és utána még további öt jutott hasonló sorsra.)

Az egyház ellenségei szívesen bírálják vélt vagy valós hibáiért, erkölcstelenségeiért a történelem megannyi pápáját. Valóban, nem mindegyikük volt szent. De a vétkes egyének nem kérdőjelezik meg az intézmény hitelességét.

A Magyar Királyság szakralitását sem csorbítják a rossz királyok.

Amikor II. János Pál nálunk járt, még nem voltam gyakorló hívő, pont akkor utaztam el (történetesen éppen Olaszországba), amikor jött. Ferencet viszont kétszer is láttam; egyszer az Andrássy úton, az Eucharisztikus Kongresszus záró miséje előtt, 4-5 méterről. Másodszor 2023. április 30-án.

A Kossuth téri misét a Szabadság térre telepített kivetítőn néztük. A közvetítés élőben mutatta, amint a szentatya konvoja az Erzsébet hídról a rakpartra fordul. Rádöbbentem, hogy a Duna-parton fognak jönni; két kisebb fiammal együtt futni kezdtünk a Széchenyi utcán, átbotladoztunk a villamossíneken. Éppen akkor ért oda az alsó rakparton a Ferencet szállító autó. Integetni kezdtem. Mivel mások nem voltak a közelünkben, a lehúzott ablakon mosolyogva kipillantó, felénk intő szentanyával néhány másodpercre szemkontaktust teremtettem.

„Aki engem látott, látta az Atyát”, szólott Jézus. Ennek parafrázisaként talán mondhatjuk: aki a pápát látta, látta Szent Pétert…

Pár éve a liberális sajtó szinte „mennybe menesztette” a dél-amerikai főpapot, elsősorban a migrációval és a homoszexualitással kapcsolatos (vélt vagy részben félreértelmezett) szavaiért. Talán lehettek is olyan mondatai, megjegyzései, tettei, amikkel nem mindig értettem egyet.

De most, amikor ezt írom, éppen kórházban van, a média már arról cikkezik, mi történik, ha az egyházfő meghal… Én a pápai himnusz soraira gondolok: „Tartsd meg, Isten, szentatyánkat, Krisztusnak helytartóját!” Mert nem az a fontos, hogy Ferenc vagy János Pál; argentin, olasz vagy német. Az egyetlen, ami számít, azok Jézus szavai:

„Te Péter vagy, és én erre a sziklára építem Egyházamat, s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta.”

***