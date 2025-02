Ma valaki újra felismeri az Urat… de mégsem újra! – „Mindig egyetlen alkalommal és első ízben”

Tehát aggodalmunk nem új keletű.

„Mi az, ami volt? Ugyanaz, mint ami lesz. Mi az, ami történt? Ugyanaz, mint ami ezután is történik, és semmi sem új a nap alatt. Senki sem mondhatja: »Íme, ez új!« Mert megvolt az már azokban az időkben, amelyek előttünk elmúltak” – olvashatjuk a Prédikátor könyvében.

De Thomas Mann Józsefétől azt is megtudjuk az ünnepről, tehát a mairól is, hogy nem ismét történik, hanem „Mindig egyetlen alkalommal és első ízben”.

Tehát nyugodtak lehetünk,

most is van, aki böjtöl, aki teljesen lemond önmagáról, hogy megtalálja az igazi szabadságot, amíg mi egy sör vagy egy szójalatte mellett megbeszéljük, mikor tapasztaltuk meg először a Szentlélek jelenlétét az életünkben. És az a valaki ma is úgy böjtöl és úgy ismeri fel az Urat, mintha első ízben tenné. Nem is mintha: tényleg mindig egyetlen alkalommal és első ízben.

(Nyitókép: R.J.)