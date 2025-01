Kelet-Ázsiából a Kárpát-medencébe – Hungarikumokkal a világ körül 8/4

„Azt, hogy minden ázsiai ügyes matekban, én ezt most megcáfolom.” (Pedig Isten nyugosztalja Dunai Zoltán tanár urat, Hai még emelt matekra is járt.)

Vo Son Hai

Immár nyolcadik évada döntögetjük a sztereotípiákat a világ minden feléről. Reméljük most ezt is végleg sikerült.

Ha egy egzotikus országra kellene gondolnunk, valószínűleg Hawaii, Mexikó, Thaiföld vagy Dubai előbb eszünkbe jutna, mint Magyarország. Persze ez egy kicsit csalás, hiszen a saját országát valószínűleg senki sem tartja egzotikusnak, de értitek a hasonlatot, ha azt mondjuk, a koreai Jin Kyoung Ae azért választotta annak idején a magyar nyelvet, mert úgy gondolta, egzotikus ország vagyunk. Továbbá benne volt a pakliban Jin furfangossága is, ugyanis a ’90-es években Dél-Koreából nem volt nagyon szabad külföldre utazni, azonban a külföldi nyelvekkel foglalkozók kivételt képeztek.

„Amikor bemutatom Magyarországot koreaiaknak, akkor nagy könnyen Charles Simonyit szoktam mondani, mert mindenki, aki dolgozik, az Excel-lel dolgozik, ezért Charles Simonyi nélkül nem lehetne annyit dolgozni.”

Jinnek végül annyira bejött Magyarország, hogy az alapképzés után mester- és doktori képzést is végzett, utóbbit József Attila népiességéből írt disszertációjával fejezte be. De József Attila-szeretete itt még nem ért véget, 2021-ben a költő 124 versének koreai fordításából álló könyvet adott ki, mely kötet úttörő volt önmagában is. Ám addig a történelmi pillanatig József Attila egyetlen versét sem fordították le koreai nyelvre. Köszönjük Jin!

Jin Kyoung Ae

