Máthé Zsuzsa: Jézus nélkül nincs karácsony!

Szeptember közepén még ragyogott a nap, és rövid­nadrágban – a légkondis bolt hűvösére vágyva – rohantam be a közeli szupermarketbe a szokásos heti nagycsaládos anyagbeszerzésre. Rutinos vásárlóként lépegettem polcról polcra, és közben megakadt a szemem a szezonális termékek részlegének kínálatán, melyek között egy héttel azelőtt még kerti grillezéshez szükséges portékák sorakoztak. Meglepve láttam, hogy a polcok megváltoztak, karácsonyi, piros-arany színt öltöttek, a rekkenő hőségben telet idéző finomságoktól, szaloncukroktól, Mikulás- és hóemberfiguráktól roskadoztak.

Már megint egy picit hamarabb, már megint itt van a lényegétől és rendelt idejétől egyre inkább megfosztott, gigászi üzletté és pihe-puha illúzióvá torzított nagy karácsonybiznisz. Jézus-mentesen, kizárólag cuki, bohókás és píszí módon, csakis a filmes élményekből és gyerekkori nosztalgiából kevert, némi jóemberkedős filantrópiával fűszerezett, kellemes ünnepet ígérő hangulatra koncentrálva.

Nem szeretnék álszent vagy szenteskedő lenni, magam is örömmel rendezgetek mikulásvirágot a nappaliban vagy kapcsolom be a karácsonyi fényfüzért, ahogy ilyentájt jólesik a fahéj és a szegfűszeg illata, a gyertyafény is. Karácsonyfából is mindig szép magasat választok otthonra, legalább annyira a saját kedvemre is, mint a gyerekekére. De mégis­csak szembeötlő, mennyire elszakadt az Isten-gyermek születésének világot megrengető csodájától karácsony ünnepe. Ordítóan hiányzik belőle a lényeg. Alig esik szó az ünnepeltről, aki egyszerre kiszolgáltatott, törékeny kisded, aki Isten létére alázattal emberré lett, és az emberiség minden bűnét a kereszten elhordozó megváltó. A karácsony idilli képeslapjából kivágtuk őt, mint egy születésnapost a torta mellől. Mintha attól tartanánk, hogy jelenléte kényelmetlen, mert saját lelki vakságunkra, életünk szőnyeg alá söpört végső kérdéseire világíthatna rá: mi végre, kinek a szándékából létezünk, és mi lesz velünk elmúlásunk után?

Azt hisszük, csillogó aranyboákkal, hatalmas ajándékcsomagokkal, harsány, sokszor űzött és ideges készülődésünkkel, cukormázas dalainkkal elfedhetjük azt a fájdalmas hiányt, ami Jézus mellőzéséből, partvonalra állításából fakad külsőségekben és a létkérdések elől való menekülésben elmerült életünkben. Fontos a családi együttlét, a meghitt otthon, az adventi találkozások, de még lényegesebb volna a szobánk csendjében reggel vagy este imára kulcsolni a kezet vagy közösségben imádkozni, kinyitni és olvasni a Bibliát és persze a szeretetet gyakorlattá ültetve segíteni a környezetünkben élő anyagi s nem kevésbé a lelki rászorulókat.