Elolvastuk Gyurcsány könyvét, hogy Önnek már ne kelljen!

Viszonylag hamar sikerült magam túltenni a gondolaton, hogy A kereszt halálát Gyurcsány Ferenc írta. Igaz, Kate Vargha néven adta ki, ami az édesanyja nevének parafrázisa, de ettől még ő mutatta be meg dedikálta az arra érdemes keveseknek, és azért a könyvben is ott díszeleg a neve az „álnév” mellett zárójelben. Meg Tarjányi Péter író-exnyomozó neve is, ami egyúttal magyarázatot ad arra, hogy miért sikerülhetett olyan hitelesre a sztorinak a rendőrség belső munkáját illető része.

Szóval tényleg: igyekeztem elfogulatlan és pártatlan lenni. Erőszakkal lehalkítottam Gyurcsány Ferenc hangját a fejemben, hiszen nyilván először ezen a hangon olvastam magamban a szöveget, különösen akkor, amikor egyes szám első személyben következtek a kis betoldások a kiugrott szerzetesről, Onniról, aki a Ferenc nevet kapta felszentelésekor... de nem lőném le az ezzel kapcsolatos poént.

Egyébként éppen ez volt a legnagyobb rádöbbenés:

miután elfelejtettem, hogy ezt a detektívsztorit Gyurcsány írta, nem maradt belőle túl sok.

Egy tisztességes iparosmunka, közepesen jól, vagy annál valamivel jobban megírt krimi, valahol Leslie L. Lawrance és Nemere István stílusa között, időnként megspékelve amolyan Gyurcsányos, a DK elnökének Facebook-posztjaiból ismert rövid tőmondatokkal. Csak hát a Lőrincz L. László könyveiben felbukkanó (pszeudo)misztikus szálakat (képletes és szó szerinti) akadémiai tudással alapozta meg, Nemeréről meg tudjuk, hogy futószalagon szállította ezeket a bűnügyi regényeket, olykor alig két hét alatt írt meg egyet-egyet, így igazán nem róható fel neki, hogy nem ebben a műfajban írta meg a legjobb könyveit.

A karakterek között akadnak érdekesek: kicsit olyan, mintha Gyurcsány nyilvánosságban vitt, mémesedett szerepeit osztotta volna le, és teljesítette volna ki külön-külön.

A felszentelésekor saját magáról elnevezett pap (akinek utóbb belső monológjaiban is a jobbik énjét jeleníti meg sokáig Ferenc) szájába adta a belső tépelődéseit hit, vallás és egyház kérdéseiben. Abigél, a nyomozónő és férje kapta a megtisztelő lehetőséget, hogy a volt miniszterelnök gasztronómiai kifinomultságának hódoljon a pár regénybeli konyhájában. Az alkoholfogyasztás is sűrűn felbukkan a kötetben, igazságosan kiporciózva a pozitív és negatív karakterek között, illetve van egy magát nagyon tudatosan halálra ivó szereplő is, biztos, ami biztos.