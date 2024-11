„Nekem nem korszakaim, hanem arcaim, megélt életeim vannak" – Berencsi Attila a Mandinernek

De mire volt jó, ha már lezárta?

Kipróbálni, hogy meg tudom-e csinálni. Hogy megmutassam: ha kitalálok valamit, azt végre is tudom hajtani. Tizennégy évvel a második rész után egy egészen más, megfordult világban legyártani a film végét.

Volt értelme megcsinálni?

Nem láttam ezt a filmet sem. Nem szívesen nézem magamat.

A visszajelzések kicsit mások voltak, mint a közönségsikert aratott első két résznél, de ez magyarázható azzal, hogy ez a műfaj a ’80-as években ütött nagyot.

Az volt a baj ezzel a filmmel, hogy olyan irányba ment, amellyel lekövette a korszellemet, az aktuális trendet. Az első két részt szeretők többsége vélhetően nem értett egyet azzal, hogy a történet így végződik. A forgatókönyvet egészen más irányba is el lehetett volna vinni, de akkor a társadalmi ízlés és a filmkészítés rendszere azt sugallta, hogy ezt így kell befejezni. Lehetett volna egy kicsit megnyugtatóbb, kicsit reménytelibb zárás is, ráadásul az hitelesebb is lett volna.

Ha ki kellett vonulni ebből, akkor utólag miért bánta meg az ezt követő, magányban eltöltött két évtizedet? Egy interjúban erről az időszakáról ugyanis azt nyilatkozta, idézem:„...így vesztegettem el az életemből huszonakárhány évet. Elszúrtam, keményen”.

Az elszúrás nem azt jelenti, hogy azt szúrtam el, hogy nem maradtam a filmes világban. Hanem azt, hogy

a boldogságkeresés folyamatában azt, amire hivatott voltam, elhanyagoltam.

A reflektorfényt elvileg a személyes szabadság visszanyerése érdekében dobta el. Akkor ez nem volt sikeres kísérlet?

Nem érdekel a siker. Nem tartom a sikert annak, aminek általában tartják. Aki valamiben sikeres, az legtöbbször nem látványosan az. Nem mindenki áhítozik arra, hogy a világ mércéje szerint sikeres legyen.

De ha a hírnevet eldobta, és kivonult a celeblétből, akkor mi lett helyette huszonvalahány évig?