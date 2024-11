Felértékelődik a gyökerek szerepe

Nyitókép: Mandiner / Földházi Árpád

A kislánya Gizella Eliza nevében az ön életének sorsfordulója is visszaköszön?

Bár Gizike születése idején nem éreztem ilyen tudatosnak a választást, utólag azt mondom, hogy igen. Nem sokkal a diploma után, pályakezdőként kaptam meg a My Fair Ladyben Eliza szerepét; nem lehetek eléggé hálás Béres Attila rendezőnek, hogy ekkora bizalmat szavazott nekem. Hiszen amennyire csodálatos dolog Elizát játszani, annyira nehéz is: a közönség nagy részének van valamilyen előképe ezzel a darabbal kapcsolatban vagy az Audrey Hepburn-féle filmes változat, vagy a korábbi, nagy sikerű hazai előadások miatt. Ezért nagyon igyekeztem, hogy méltóvá váljak a híres elődeimhez, de közben magamból, a saját képességeimből, egyéniségemből is meg tudjak mutatni valamit. És hogy ez, legalábbis a visszajelzések szerint, egész jól sikerült, abban nagy segítségemre volt a Higgins professzort alakító Görög László. Előbb színészként csodáltam őt – az elképesztő sokoldalúsága a mai napig újra és újra bámulatba ejt –, majd szép lassan magánemberként is közel kerültünk egymáshoz. Az esküvőnk évében aztán megszületett Gizike, aki már nagylány, idén kezdte az iskolát. Ebből a szempontból valóban van jelentősége az Eliza névnek. És a Gizella sem teljesen véletlen.