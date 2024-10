Most Brüsszelben okozott felfordulást Greta Thunberg, rendőrök vitték el

Nyitókép: Greta Thunberg és tüntetőtársai a „Stop Fossil Subsidies” mozgalom és az Extinction Rebellion Europe által közösen szervezett demonstráción Brüsszelben 2024. október 5-én. (John Thys/AFP)

Greta Thunberg és az Extinction Rebellion zöld aktivistaszervezet egy kisebb csoportja a brüsszeli Rogier metróállomás előtt, az Európai Parlament és az Európai Bizottság épületétől néhány kilométerre tartott ülődemonstrációt. A rendőrök által gyorsan körbevett tiltakozók „nemcsak a tengerszint (óceán) növekszik, hanem mi is” jelmondatot skandálták, néhányukat azóta le is tartoztatták – számol be róla a Politico.

„A politikusaink cserben hagytak minket” – mondta Paolo Destilo. A tüntetést szervező egyesület (United for Climate Justice) szóvivője kiemelte, az európai vezetők fosszilistüzelőanyag-iparnak nyújtott támogatása komoly kérdéseket vet fel ugyanezen vezetőknek a hatékony éghajlatvédelem iránti elkötelezettségükkel kapcsolatban.

A Politico Greta Thunberget is megszólította, a klímaaktivista arra a kérdésére, hogy az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen „ a zöldek bajnoka-e”, nemmel válaszolt.

Thunberget a belga hatóságok a demonstráció feloszlatása közben őrizetbe is vették.

A Place du Luxembourg téren egyébként olyan bizottsági alkalmazottak is tiltakoztak, akik így akarták kifejezni csalódottságukat „az éghajlatvédelmi intézkedések lassú előrehaladása miatt”.

„Az intézményeknek számos eszközük van az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez, de a választások óta sok a visszalépés” – mondta egyikőjük, hozzátéve, hogy „mivel az Európai Parlament és a bizottság is sok tekintetben jobbra tolódott, az éghajlatról szóló vita háttérbe szorult”.

Simone Tagliapietra közgazdász és energiaügyi szakértő úgy fogalmazott, „az európai kormányok nem képesek fokozatosan megszüntetni a fosszilistüzelőanyag-támogatásokat, vagy legalábbis célzottá tenni azokat”. Így szerinte az unió most „nehéz harc” elé néz az energiaadókra vonatkozó irányelvek felülvizsgálata tekintetében, amely gyakorlatilag jutalmazza a benzin- és gázolajárak alacsonyan tartását. Egy tavaly októberben közzétett bizottsági jelentés szerint ugyanis az EU még mindig több mint 100 milliárd eurót költ évente a fosszilis tüzelőanyagok támogatására,

amely összeg a 2022-es ukrajnai orosz inváziót követő energiaválság miatt ugrott meg.

Mások viszont azzal érvelnek, hogy nem a szakpolitikán kell folyton rugózni, hanem gyökeresen más modell bevezetésére van szükség, még ha az a gazdasági növekedés feláldozásával is jár.